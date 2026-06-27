La Vaudoise a terminé samedi à la deuxième place des Championnats d'Europe de BMX à Sarrians. Dans la catégorie M23, le Soleurois de 19 ans Mark Lüthi a triomphé.

Zoé Claessens gagne la médaille d'argent aux Européens de BMX

Zoé Claessens gagne la médaille d'argent aux Européens de BMX

ATS Agence télégraphique suisse

Zoé Claessens s'est parée d'argent aux Championnats d'Europe de BMX à Sarrians. La médaillée de bronze aux Jeux de Paris n'a été battue que par la Néerlandaise Laura Smulders

La Vaudoise de 25 ans a mis la championne du monde sous pression tout au long de la course finale, sans parvenir à la dépasser. Claessens a remporté ce titre à trois reprises (2021, 2023 et 2024), tandis que Smulders a cueilli un 5e succès dans cette compétition, le premier depuis 2019. La Bernoise Nadine Aeberhard s'est classée au septième rang.

Le titre pour Lüthi

Chez les messieurs, Loris Aeberhard et Tristan Borel ont également atteint la finale. Double vainqueur en Coupe du monde quinze jours auparavant à Papendal, Aeberhard n'est pas parvenu à lutter pour les médailles et a terminé huitième. Vice-champion du monde de pumptrack, Tristan Borel a fini sixième.

Enfin, la Suisse a fêté un titre en dans la catégorie M23 grâce au Soleurois de 19 ans Mark Lüthi.