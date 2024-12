Vivre une médaille avec les Claessens, un moment fou

La famille Claessens fête la médaille de Zoé. Photo: freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

D'avoir la chance de couvrir les Jeux depuis Paris, c'était un rêve pour le moi enfant. Être présent sur le lieu de l'épreuve pour quatre des huit médailles suisses était un beau moment. Mais pouvoir vivre les émotions de la famille Claessens au moment de la troisième place de leur fille/sœur Zoé restera ancré dans ma mémoire à vie.

Déjà, car les Claessens sont une famille en or. Accueillant d'emblée, les Vaudois ont pris le temps de répondre longuement à nos questions et de nous accueillir à côté d'eux dans les gradins, lorsque leur protégée s'élançait lors de la finale. Comment oublier les larmes du père Vincent et son immense câlin à votre humble serviteur lorsque Zoé Claessens a franchi la ligne en troisième position?

Cette famille, qui se transforme en équipe par moments, mérite bien de monter sur le podium des JO. Les sacrifices et la passion pour le BMX Racing sont présents chez les Claessens. Et les encouragements des proches ont sans doute aidé Zoé à conserver sa breloque de bronze.

Son frère Arthur ne s'y trompe pas: «Cette médaille est un accomplissement pour toute la famille», nous confie-t-il après la cérémonie protocolaire. Et au vu de la joie des Claessens, on ne peut qu'être heureux pour eux.