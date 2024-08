«Cette médaille est pour toute la famille»

Zoé Claessens (en bas) peut fêter avec sa famille. De gauche à droite et avec les pulls suisses, Jade, Arthur, Inès, Fanny et Vincent.

Matthias Davet Journaliste Blick

La joie est immense dans le clan Claessens. Le papa, Vincent, prend sa femme dans ses bras. Et comme cela ne suffit pas, il décide aussi de faire un câlin à votre humble serviteur. C'est la fête dans les gradins à Saint-Quentin-en-Yvelines. La fille/sœur/belle-sœur Zoé vient de décrocher la première médaille de la Suisse dans l'histoire du BMX Racing.

Mais pour arriver à cette scène, il faut remonter trois heures auparavant. À ce moment-là, les tribunes du stade de BMX ne sont pas encore totalement garnies. Blick en profite pour aller dire bonjour à une partie de la famille Claessens: les frères et les sœurs. Le contact est facile avec Arthur, fondateur de la start-up SideLights, qui améliore la sécurité des cyclistes, mais également aventurier pour rejoindre Paris à ses heures perdues. Assis dans les gradins, il est à quelques places de ses sœurs. Un couple d'Américains propose toutefois aux jeunes gens d'échanger de place, afin que la fratrie (ainsi que certains conjoints) puisse profiter de la soirée ensemble.

Un sourire avant les courses

«L'objectif est clairement d'entrer en finale, annonce, plein d'ambitions, son aîné Arthur juste avant la demie. Et une fois qu'on y sera, on a envie d'aller chercher la médaille.» À noter l'utilisation du «on». Car la famille Claessens est avant tout une équipe. Le papa, les deux grands frères et deux des petites sœurs pratiquent ou ont pratiqué le BMX. La dernière sœur Fanny et la maman Fabienne bercent également dans cette discipline, mais surtout pour encourager. «Même si je n'en fais pas, j'ai toujours suivi les courses depuis mon enfance, révèle Fanny. C'est une fierté, je suis trop contente pour elle et je sais qu'elle réalise son rêve.»

Arthur, sa copine Noémie et ses trois sœurs Fanny, Jade et Inès (de gauche à droite) avaient même préparé des panneaux pour Zoé.

Mais chez les frères et sœurs Claessens, on est surtout stressés avant la course. Tout le monde a fait le déplacement sauf Bastien, le tout grand frère. Mais la raison est plus que valable, puisqu'il est en attente d'un heureux événement. Et les autres, même si extrêmement talentueux en BMX Racing, ont la pression avant les demi-finales. «Si j'étais autant stressée qu'actuellement, je ne pourrais pas rouler», rigole à moitié Inès. «Mais ça va bien se passer», promet Jade. La famille a un point commun: elle sait qu'elle ne peut rien faire à part encourager Zoé, chose qu'elle fait en plein interview, lorsque celle-ci passe devant nous à l'échauffement. Et on peut clairement apercevoir le sourire sous le casque de la pilote vaudoise. Avant de laisser les Claessens vivre leur soirée en paix, Arthur rajoute qu'une médaille est «un rêve réaliste». Mais pour l'instant, c'est toujours un rêve.

«Sur le podium, il y aura plein d'émotions»

Grâce à deux solides manches en demies, Zoé parvient à atteindre la finale. Un bout de l'objectif est déjà atteint et, désormais, tout va se jouer sur une course. Pour l'occasion, les parents ont changé de place pour retrouver leurs enfants. Toute la famille va vivre ce moment ensemble. Un instant d'histoire pour le BMX Racing et les Claessens, puisque Zoé termine troisième de la course. Elle obtient la médaille de bronze. Forcément, le petit virage Claessens vibre.

«Pendant la course, je n'ai pas trop pensé à ma famille, mais je vais aller les voir ensuite, explique Zoé juste après sa performance. C'est vraiment génial de les avoir là. C'est rare qu'il y ait tout le monde – même si cette fois, c'est pas non plus le cas. Il y aura plein d'émotions sur le podium.» Et effectivement. On retrouve la famille au complet dans les gradins, prête à vibrer. «C'est un truc de fou, s'exclame directement Inès. J'ai crié dans les gradins pour l'encourager et pour qu'elle reste sur le podium. Je suis trop contente pour elle et fière d'être sa sœur.»

Quelques rangs plus bas, la maman est aussi émue, elle qui avoue avoir lâché des larmes au moment où sa fille a terminé troisième. «C'est un sommet après tout le travail accompli», lâche Fabienne. Elle explique que, au moment du départ, elle était surtout reconnaissante d'être là, à Saint-Quentin-en-Yvelines, aux JO. «Faire une médaille, c'est la cerise sur le gâteau», sourit-elle.

Fabienne, la maman, a aussi pu voir sa famille après la cérémonie protocolaire.

Son papa, un pionnier

Elle est ensuite rejointe par son mari Vincent. Lui qui est un pionnier dans le monde du BMX Racing en Suisse et qui a construit la piste et le premier club de Suisse à Echichens. «C'est incroyable, souffle-t-il. Sa vie est dédiée à son sport avec beaucoup de sacrifices. Zoé est une pro jusqu'au bout des doigts.» Pourtant, sa famille l'a toujours soutenue dans ces moments. «On est des passionnés à fond… Mais on va vivre une médaille maintenant.»

Pour boucler la boucle, on décide de parler une dernière fois à Arthur. «Je n'aurais pas pu espérer mieux, sourit-il. Moi aussi, j'ai crié le plus fort que j'ai pu pour l'aider à conserver cette troisième place.» On ne sait pas si Zoé aura entendu sa famille à ce moment et que cela lui aura donné les dernières forces pour obtenir le bronze. Mais une chose est sûre, chez les Claessens, on se soutient jusqu'au bout. «Cette médaille est un gros accomplissement pour toute la famille», conclut Arthur, avant de partir «faire la fête toute la nuit».