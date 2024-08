Ils ont dû faire des pieds et des mains pour être avec Zoé

Zoé Claessens sera soutenue par sa famille à Paris malgré les soucis d'organisation

La Vaudoise Zoé Claessens fait partie des plus grands espoirs de médaille suisse lors de ces Jeux olympiques. Et, forcément, sa famille a décidé de la soutenir au bord de la piste de BMX. Si une grande partie de sa famille est arrivée à la veille de la compétition, son frère Arthur, lui aussi spécialiste de BMX, n'a pas pu rallier Paris en même temps en raison d'un souci de train.

Le TGV qu'il devait prendre avec sa copine a été annulé en raison des intempéries qui ont perturbé le trafic en Bourgogne. «Jusqu'au dernier moment, on n'a pas su si notre train allait partir ou non, nous a-t-il confié. Si bien que nous sommes allés à Genève et avons même passé la douane. C'est à cet instant que nous avons appris l'annulation. Là... On s'est dit que c'était un peu la merde (rires).»

Nuitée à Auxerre

Retour en catastrophe à son domicile de Lussy-sur-Morges et départ en voiture vers 21h avant que la durée du trajet ne soit un obstacle supplémentaire. «Arrivés à Auxerre, on a décidé de prendre un hôtel, précise-t-il. On était très fatigués et cela nous a permis d'arriver finalement à Paris jeudi matin. On a même trouvé une petite place pour garer la voiture et on verra si on a une amende (rires).» Mais il assure n'avoir pas forcément paniqué. «Ce n'est pas comme si je devais participer à la compétition. Mais c'était surtout énervant de recevoir de fausses informations. Mais je l'ai pris du bon côté. C'était un peu l'aventure.»

Mais le plus important est là. Tout le monde a pu rejoindre Paris à temps pour vibrer aux exploits de Zoé. «Il y a juste mon grand frère qui n'a pas pu venir, remarque-t-il. Mais nous avons pu nous faire une petite bouffe avant de nous déplacer en direction de la piste. Avant, on a quand même profité de faire un peu les touristes.»

Retour samedi... peut-être

Si tout se passe bien lors des qualifications de ce jeudi, toute l'équipe se retrouvera vendredi aux abords du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour les demi-finales et la finale qui se disputeront en soirée. «Ce seront deux jours très intense», remarque Arthur Claessens dont la startup, SideLights, a pour but de révolutionner la sécurité des cyclistes grâce à un système de phare qu'il a lui-même conçu.

Il espère toutefois que la lumière viendra de la piste de BMX et plus particulièrement des prouesses de sa sœur. «Samedi, on devrait pouvoir passer un moment au village olympique avec Zoé, remarque-t-il. Ce n'est pas encore sûr, mais la demande a été faite. On rentrera ensuite en Suisse.» Sauf si Zoé venait à faire une médaille et serait accueillie à la Maison suisse dans la soirée? «Dans ce cas, on ne la laisserait pas toute seule», rigole-t-il. Surtout qu'il n'a plus besoin de se soucier de l'heure de retour de son train. Comme quoi, il a eu raison de prendre la chose du bon côté.