Voici les plus grandes chances de médailles dans le camp suisse

Nina Christen

Tir: Carabine 50 m 3 positions, Carabine à air comprimé 10 m

07 février 1994

Immensee (SZ)

Son plus grand succès: Championne olympique en 2021

En 2021, Nina Christen a réussi le plus bel exploit de sa carrière (jusqu'à présent) aux Jeux olympiques de Tokyo. La Nidwaldienne a remporté l'or juste après le bronze. Elle est devenue la toute première championne olympique suisse de tir. Mais la jeune femme de 30 ans a aussi connu le côté sombre de la vie: après son succès sensationnel, elle a souffert d'une dépression due à l'épuisement. Pendant des semaines, elle a eu du mal à sortir du lit le matin. L'agitation autour de sa personne l'avait littéralement étouffée. Nina Christen a rendu sa dépression publique, a pris du recul et a repris le dessus, notamment en suivant une formation de pilote d'hélicoptère. Va-t-elle aussi décoller à Paris? Même après les hauts et les bas de l'après-Tokyo, ses performances sont toujours aussi fortes: l'an dernier, elle a remporté trois médailles d'or aux Jeux européens.

Steve Guerdat

Sports équestres: Saut d'obstacles, individuel et par équipe

10 juin 1982

Bassecourt (JU)

Ses plus grands succès: La médaille d'or olympique en individuel en 2012, vainqueur de la finale de la Coupe du monde en 2015, 2016 et 2019.

Depuis 2004, Steve Guerdat n'a jamais manqué des Jeux d'été. En 2008 à Pékin, le Jurassien faisait partie de l'équipe qui a décroché le bronze et montait alors la jument Jalisca Solier. En 2012 à Londres, il a été champion olympique individuel sur Nino des Buissonnets. Pour Paris, son choix s'est porté sur Dynamix de Bélhème. Avec cette jument de onze ans, dont il a la charge depuis 2019, Steve Guerdat a été sacré champion d'Europe en septembre dernier. Après cette médaille d'or, le cavalier de saut d'obstacles a fait sensation en déclarant que Dynamix était le meilleur cheval qu'il ait jamais eu. Le Jurassien a préparé lui-même et avec soin la jument à des tâches plus importantes. Il est passé maître dans l'art d'amener ses partenaires à quatre pattes à des performances de pointe avec un timing parfait, comme pour des Jeux olympiques.

Andrin Gulich / Roman Röösli

Aviron: Deux de pointe sans barreur

9 mars 1999 / 22 septembre 1993

Zumikon (ZH) / Sempach (LU)

Leurs plus grands succès: Champions du monde 2023 et vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2023

A Noël 2022, le duo de rameurs ne savait même pas qu'il passerait la saison 2023 ensemble dans le bateau. Mais ensuite, l'attribution faite par la fédération fait mouche. L'année dernière, Gulich/Röösli deviennent champions du monde, champions d'Europe, vainqueurs du classement général de la Coupe du monde et donc, presque inévitablement, des candidats à une médaille à Paris. Pour Roman Röösli, le rameur le plus âgé de l'équipe nationale et donc surnommé en interne «arrière-grand-père», ce sont les troisièmes Jeux. Après ses études de master en Angleterre, le Lucernois est revenu dans l'équipe nationale pour réaliser son grand rêve olympique. Issu de la génération suisse des moins de 23 ans, particulièrement talentueuse, Andrin Gulich se rendra à ses deuxièmes Jeux.

Martin Fuchs

Sports équestres: Saut d'obstacles, individuel et par équipe

13 juillet 1992

Wängi (TG)

Ses plus grands succès: Champion d'Europe 2019, vainqueur de la finale de la Coupe du monde 2022

Pour Martin Fuchs, il s'agit de ses troisièmes Jeux d'été après ceux de Tokyo en 2021 et de Rio de Janeiro en 2016 – et les premiers pour lesquels il ne sellera pas son hongre de rêve Clooney (aujourd'hui à la retraite après un accident dans un pré). Avec Leone Jei, Martin Fuchs mise à nouveau sur un cheval gris, qui l'a notamment porté cette année vers les victoires dans le Grand Prix de Windsor (UK) et d'Ocala (USA). Leone Jei, âgé de douze ans, a été monté par Fuchs en 2021 et 2023 lors des Championnats d'Europe. Il y a trois ans, il a remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Europe et la médaille d'or avec son équipe. Martin Fuchs est issu d'une famille de cavaliers. Son oncle Markus Fuchs a remporté l'argent par équipe en 2000 à Sydney. Son père Thomas Fuchs, entraîneur de l'équipe suisse de saut d'obstacles, a également participé à deux Jeux olympiques (1988, 1992).

Noè Ponti

Natation: 100 m papillon, 200 m papillon

1er juin 2001

Locarno (TI)

Son plus grand succès: La médaille de bronze aux JO de 2021 sur 100 mètres papillon

C'est un poisson dans l'eau. Alors qu'il n'avait pas encore trois ans, Noè Ponti n'avait pas besoin d'aide pour nager. Déjà à l'époque, son style ressemblait à celui du papillon. Désormais, il a 23 ans et a remporté une médaille olympique. À Tokyo en 2021, il a glané le bronze sur 100 m papillon. Mais les objectifs et les rêves du Tessinois sont plus grands. Il aimerait devenir champion olympique. Y parviendra-t-il à Paris? Noè Ponti est un perfectionniste, il n'aime pas perdre, quel que soit l'enjeu. Une mauvaise note à l'école? Cela l'a mis en colère. C'est pourquoi seul le meilleur est assez bon. À Paris, il sera au départ du 100 m et du 200 m papillon et fera également partie du relais 4x100 m quatre nages.

Raphaël Ahumada / Jan Schäuble

Aviron: Deux de couple poids léger

20 mai 2001 / 29 décembre 1999

Denges (VD) / Hergiswil (NW)

Leur plus grand succès: L'argent aux Championnats du monde 2023

Raphaël Ahumada a découvert l'aviron grâce à sa tante. Elle s'inquiétait de sa posture: «Ramer serait bon pour ton dos.» Peu après, un flyer du club d'aviron de Morges est arrivé chez les Ahumada. Avec son meilleur ami, il a accepté l'offre d'une semaine d'essai. Depuis, c'est sa plus grande passion. Dès le niveau U15, il a remporté une médaille d'or dans chaque catégorie juniors. Pour les Jeux olympiques, le Vaudois a interrompu ses études d'architecture. Jan Schäuble se lance lui aussi dans une carrière académique. Le jeune homme d'Hergiswil étudie l'ingénierie chimique à l'ETH de Zurich. Les doubles champions d'Europe font partie des plus grands espoirs de médailles suisses à Paris.

Nino Schurter

VTT cross-country

13 mai 1986

Coire (GR)

Son plus grand succès: Champion olympique 2016

Le Grison est une légende vivante du VTT. Le sportif suisse de l'année 2018 est le recordman des titres de champion du monde avec dix titres, le recordman du classement général de la Coupe du monde avec neuf triomphes et, avec 35 victoires en Coupe du monde, il est également inégalé dans cette discipline. Nino Schurter participe pour la cinquième fois aux Jeux olympiques. Son plus mauvais résultat olympique est la 4e place. Le Grison a tout un jeu de médailles à la maison. Il a obtenu le bronze à Pékin en 2008, l'argent à Londres en 2012 et l'or à Rio en 2016. En dehors de la piste, le sportif de Coire aime aussi l'action. Il possède une licence d'hélicoptère et vole régulièrement lui-même. Il a été marié pendant neuf ans avec Nina, son amour de jeunesse, et leur fille Lisa est âgée de huit ans. Au printemps 2023, le couple a annoncé sa séparation.

Ditaji Kambundji

Athlétisme: 100 m haies

20 mai 2002

Berne

Son plus grand succès: L'argent aux Européens 2024

La sœur cadette de Mujinga Kambundji fait carrière dans les haies dès son plus jeune âge. Ditaji est de loin la plus jeune des quatre filles de ses parents Ruth et Safuka. En 2016 encore, elle s'est rendue au Brésil avec sa famille, ses connaissances et ses proches en tant que grand groupe de supporters pour encourager sa sœur aux Jeux de Rio. Aujourd'hui, à 22 ans, c'est la deuxième fois qu'elle va participer aux Jeux. A Tokyo, elle s'est arrêtée en demi-finale. A Paris, Ditaji Kambundji est candidate à la finale, voire au podium. Depuis que la Bernoise s'entraîne au sprint chez Florian Clivaz, entraîneur et ami de Mujinga, et à Bâle avec Claudine Müller, spécialiste des haies, elle ne fait qu'aller de plus en plus vite. En été 2022, elle a passé sa maturité. «Elle est beaucoup plus avancée que moi à son âge, sur tout», dit Mujinga, de dix ans son aînée.

Annik Kälin

Athlétisme: Heptathlon

27 avril 2000

Grüsch (GR)

Son plus grand succès: Le bronze aux Européens 2022

Tout comme Simon Ehammer chez les hommes, la polyvalente grisonne a dû choisir entre l'heptathlon et sa discipline de prédilection, le saut en longueur. A Paris, Kälin mise tout sur l'heptathlon, contrairement aux championnats d'Europe de Rome où un double départ n'était pas envisageable en raison du chevauchement des compétitions. L'ascension d'Annik Kälin vers l'élite mondiale pour devenir la meilleure athlète suisse de l'histoire de l'heptathlon est étroitement liée à sa collaboration avec son père Marco. Il est son entraîneur pour toutes les disciplines et, en tant que médecin possédant son propre cabinet, il est également responsable du côté santé. Sur le chemin de ses premiers Jeux olympiques, la Grisonne a surmonté des moments difficiles, comme une pause d’une année pour soigner ses problèmes de dos. Outre le saut en longueur, les haies sont la discipline phare d'Annik Kälin.

Simon Ehammer

Athlétisme: Saut en longueur

7 février 2000

Gais (AR)

Son plus grand succès: Champion du monde en salle de l'heptathlon en 2024

L'Appenzellois est décathlonien dans l'âme, mais pour Paris, il a dû choisir entre le concours général et sa discipline individuelle de prédilection, le saut en longueur. Dans la fosse de sable, Simon Ehammer se trouve depuis des années dans l'élite mondiale. Cette saison, aux championnats d'Europe, l'athlète de 24 ans a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en saut en longueur et a remporté la médaille de bronze aux championnats d'Europe. Il est également monté sur la troisième marche du podium des championnats du monde de saut en longueur en 2022. Enfant, Simon Ehammer jouait au football, mais il a ensuite découvert l'athlétisme et a été encouragé dans cette voie par ses entraîneurs Karl et René Wyler. L’Appenzellois est en couple avec la skieuse de cross autrichienne Tatjana Meklau – le mariage aura lieu en septembre.

Stefan Küng

Cyclisme: Contre-la-montre

16 novembre 1993

Wilen bei Wil (TG)

Ses plus grands succès: Champion d'Europe du contre-la-montre 2020 et 2021

Durant sa jeunesse, il était considéré comme le successeur tant attendu de la star du cyclisme Fabian Cancellara. Ces comparaisons ne lui plaisaient pas du tout, même si Cancellara était autrefois son idole. «Fabian est Fabian, je suis moi», déclarait-il. Autrefois sur la piste, le puissant cycliste est l'un des meilleurs spécialistes du contre-la-montre au monde, et les classiques du printemps lui conviennent parfaitement. Lui et sa femme Céline sont les heureux parents d'un fils, Noé (2). En mars, ils ont rendu public le fait qu'ils avaient perdu un autre enfant à naître. Il y a trois ans, à Tokyo, Stefan Küng a manqué la médaille de bronze olympique pour quatre petits dixièmes de seconde. Aujourd'hui, il veut en décrocher une à Paris.

Tanja Hüberli/Nina Brunner

Beach-volley

27 août 1992 / 14 octobre 1995

Reichenburg (SZ) / Bellmund (BE)

Leurs pus grands succès: Championnes d'Europe en 2021 et 2023

Ce qui caractérise ce duo: sa détermination et sa méticulosité à faire évoluer son jeu et à peaufiner ses différents aspects. La récompense? Les deux femmes sont des habituées du top 10 lors des tournois. Leur constance est impressionnante. L'année dernière, il n'y a qu'un seul tournoi où elles n'ont pas fait partie des dix meilleures équipes (13e place). Tanja Hüberli et Nina Brunner jouent ensemble depuis 2016 et se présentent pour la deuxième fois aux Jeux d'été après ceux de Tokyo en 2021 (9e place). Le duo peut prétendre à la première place du groupe à Paris. Ces dernières années, elles se sont établies parmi l'élite mondiale.

Angelica Moser

Athlétisme: Saut à la perche

9 octobre 1997

Andelfingen (ZH)

Son plus grand succès: Championne d'Europe 2024

Son palmarès est déjà exceptionnel. Lorsque Angelica Moser remporte une médaille lors d'un grand événement, que ce soit chez les juniors ou chez les grands, c'est toujours l'or. Le titre européen remporté en juin à Rome était déjà le huitième pour la femme originaire du Weinland zurichois. Son père Severin était décathlonien olympique en 1988 et sa mère Monika était heptathlonienne. Mais leur fille Angelica mise d'abord plus longtemps sur la gymnastique artistique, avant d'opter pour l'athlétisme et le saut à la perche: «Voler dans les airs me plaisait aussi beaucoup en gymnastique artistique.» La Zurichoise est en couple avec le hockeyeur Kevin Bozon. Le Français joue à Ajoie, le couple vit dans le Jura, ce qui est également pratique pour la perchiste et ses entraînements à Macolin. La carrière de Angelica Moser était au bord du gouffre après un grave accident à l'entraînement en 2021. Mais aujourd'hui, elle est plus forte que jamais.

Mathias Flückiger

VTT cross-country

27 septembre 1988

Leimiswil (BE)

Son plus grand succès: L'argent aux Jeux olympiques de 2021

Ce n'est que relativement tard que Mathias Flückiger est devenu un gagnant, puis il a raflé le classement général de la Coupe du monde et l'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Mais aux Championnats du monde 2021, le Bernois s'incline d'un cheveu face à Nino Schurter dans le duel brûlant pour la médaille d'or. C'est le début d'une des plus grandes rivalités du sport suisse. A Lenzerheide en 2022, les deux hommes s'affrontent à nouveau. Puis, avant les championnats d'Europe 2022, c'est le grand big bang en dehors de la piste – Mathias Flückiger est suspendu provisoirement en raison d'un résultat atypique lors d'un contrôle antidopage. La suspension sera levée par la suite. Le Bernois a toujours clamé son innocence et évoqué des erreurs de procédure de la part des chasseurs d'athlètes dopés. Depuis, il est considéré comme acquitté, mais l'affaire devrait être portée devant les tribunaux et reste en suspens. Le frère de Flückiger, Lukas, était également un professionnel du VTT, il dirige aujourd'hui une équipe de Coupe du monde.

Nils Stump

Judo: -73 kg

12 avril 1997

Windisch (AG)

Son plus grands succès: Champion du monde 2023

Selon ses parents, Nils Stump a toujours été un enfant beaucoup trop énergique. Il fallait donc trouver un hobby et le centre de judo était juste au coin de la rue. Aujourd'hui, des années plus tard, il est le premier champion du monde suisse de judo et a de grands rêves pour les Jeux olympiques. D'où le jeune homme de 27 ans tire-t-il toute cette énergie? «Quand on est rassasié, on reprend une assiette», telle est sa devise lorsqu'il s'agit de manger. C'est un peu étrange, mais que dire si cela aid ? Et c'est manifestement le cas. Après avoir terminé 17e aux derniers Jeux olympiques et avoir dû faire face à son élimination précoce, le Zurichois se rend cette année à Paris avec des espoirs de médaille.

Maud Jayet

Voile: Dériveur

3 avril 1996

Lutry (VD)

Principaux succès: Vice-championne du monde en 2022 et 2023

La Vaudoise est depuis des années dans l'élite mondiale. Elle a déjà remporté des médailles aux championnats du monde et d'Europe. Aujourd'hui, elle rêve de réaliser un grand coup dans l'eau au large de Marseille, où se déroulent les épreuves olympiques de voile. Lors de l'événement test olympique, elle a obtenu la quatrième place. Maud Jayet est certes inscrite en master de droit et d'économie à l'université de Lausanne, mais elle passe la plupart de son temps à l'étranger pour les régates et les entraînements.

Elena Lengwiler

Voile: Kitesurf

1er juin 1996

Unterterzen (SG)

Son plus grands succès: 6e place aux Championnats du monde de kite 2024

Il y a encore peu de temps, Elena Lengwiler filait sur la glace en tant que joueuse de hockey. Aujourd'hui, elle atteint des vitesses allant jusqu'à 65 km/h sur l'eau. Elena Lengwiler ne s'entraîne pratiquement plus qu'en mer, mais elle a appris les bases en Suisse, entre Churfirsten et Flumserberg. L'ancienne joueuse de Zurich l'avoue: «Le hockey sur glace me manque.» Avec l'équipe nationale des moins de 18 ans, elle est même passée de la deuxième à la première catégorie du championnat du monde en 2014. Néanmoins, il va de soi qu'elle joue désormais à fond la carte du kite, où elle fait déjà partie des candidates aux médailles.

Antonio Djakovic

Natation: 200 m et 400 m nage libre

8 octobre 2002

Münchwilen (TG)

Ses plus grands succès: Participation à la finale des Jeux olympiques de Tokyo en 2021, médaille de bronze aux Championnats du monde en petit bassin à Doha en 2021

Antonio Djakovic a appris la natation dès le berceau. Son père avait déjà du succès. Lorsqu'à l'âge de six ans, le fils a découvert les médailles de son père dans la cave, l'ambition l'a saisi. Depuis, sa chambre est remplie de médailles, il y en a plus de 400 et cet as de la natation de 20 ans devrait encore en gagner beaucoup. Il lui manque encore la médaille d'or. La viser à Paris, lors de ses deuxièmes Jeux, serait sans doute encore présomptueux, mais le potentiel pour atteindre la finale et même remporter une médaille est bien là. Antonio s'entraîne dur pour cela. La natation lui a appris une chose: «Il faut toujours s'accrocher, même si la vie est très dure, il ne faut jamais abandonner.»

Zoé Claessens

BMX Racing

28 avril 2001

Villars-sous-Yens (VD)

Ses plus grands succès: Vice-championne du monde 2022 et 2024

Il y a trois ans, Zoé Claessens faisait déjà partie des candidates suisses les plus chaudes pour une médaille. Mais les Jeux de Tokyo se sont terminés de manière décevante: elle a été éliminée dès les demi-finales, après une chute. Elle est désormais prête à rattraper son retard. Lors de la Coupe du monde 2024, la championne d'Europe a remporté deux victoires et est devenue vice-championne du monde. La classe des Claessens est presque innée. Elle est issue d'une famille nombreuse passionnée de BMX et a six frères et sœurs.

Simon Marquart

BMX Racing

1er novembre 1996

Winterthur (ZH)

Son plus grand succès: Champion du monde 2022

Chez les hommes en BMX Raching, l'habitant de Winterthur est sans doute le plus grand atout suisse. En 2022, il a été le premier Suisse à remporter la médaille d'or aux Mondiaux à Nantes (Fr). Tout comme sa coéquipières Zoé Claessens, Simon Marquart veut lui aussi effacer une blessure: il y a trois ans à Tokyo, il était resté bloqué lors des qualifications. Pour éviter que cela ne se reproduise, il doit notamment compter sur un ancien concurrent et coéquipier: David Graf. Cette légende du BMX est l'entraîneur de l'équipe suisse. L'amie de Simon Marquart, Gabriela Bolle (COL), sera également au départ en BMX à Paris.

Cédric Butti

BMX Racing

23 juillet 1993

Herdern (TG)

Ses plus grands succès: L'argent aux Européens 2022, le bronze aux Européens 2024

L'athlète vit et s'entraîne la plupart du temps avec l'équipe nationale allemande à Stuttgart. Un problème? Au contraire: Cédric Butti est plus fort que ses partenaires d'entraînement, ils profitent donc de l'entraînement commun. «Les coûts ici en Allemagne sont nettement moins élevés qu'en Suisse, nous ne pourrions pas nous permettre d'y avoir notre propre appartement», explique-t-il. En tant que junior, le Thurgovien a gagné tout ce qu'il y avait à gagner. Mais le pas vers l'élite est grand. Aujourd'hui, Cédric Butti y est arrivé. Et prêt pour des exploits?

Martin Dougoud

Canoë-kayak slalom

19 mai 1991

Genève (GE)

Son plus grand succès: Le bronze aux Mondiaux 2023

Après les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, Martin Dougoud a traversé une grave crise sportive. Il s'est remis en question. Pourquoi est-ce que je fais du kayak? Qu'est-ce qui me passionne dans ce sport? Des pensées de retraite ont surgi. Fin 2021, quelqu'un lui a parlé d'un hypnotiseur. Martin Dougoud lui a donné une chance. Rétrospectivement, c'est l'une des meilleures décisions de sa carrière sportive. Le plaisir de faire du canoë est revenu. Ce fils d'une mère française et d'un père suisse a grandi en partie en Suisse romande et en partie en France. A Paris, l'horloger de formation espère décrocher une médaille.

Nikita Ducarroz

BMX Freestyle

12 août 1996

Nice (FRA)

Son plus grand succès: Le bronze aux Jeux olympiques en 2021

Née en France, elle a grandi aux États-Unis. Nikita Ducarroz est la fille d'un Suisse et d'une Américaine. Elle vit à Holly Springs, dans l'État de Caroline du Nord, et est donc peu présente dans les médias suisses. Mais sur son BMX, Nikita Ducarroz fait partie de l'élite mondiale! Particularité : elle a joué au football jusqu'à l'âge de 11 ans, avant de se retirer presque complètement de la vie publique en raison d'un trouble d'anxiété sociale. Elle a découvert le BMX après avoir vu une vidéo sur Youtube.

Elia Colombo

Voile: Planche à voile

14 septembre 1995

Bironico TI

Son plus grand succès : champion du monde 2023

Son rêve était de se rendre aux Jeux olympiques avec son frère Filippo Colombo (VTT). Il n'en sera rien – seul Elia y est parvenu. A Marseille, il tentera de dompter la mer de manière à décrocher une médaille. Le Tessinois a longtemps navigué avant de se concentrer sur la planche à voile. Il est très proche de la nature et a la réputation d'être fort mentalement.

Lisa Lötscher / Célia Dupré / Pascale Walker / Fabienne Schweizer

Aviron, quatre de couple femmes

11 juillet 2000 / 30 août 2001 / 23 juin 1995 / 10 août 1997

Meggen (LU) / Plan-les-Ouates (GE) / Zurich (ZH) / Buchrain (LU)

Leur plus grand succès: 4e place aux Mondiaux 2023

Les quatre femmes observent un rituel particulier. Lors des compétitions, elles portent les mêmes chaussettes, les mêmes lunettes de soleil et la même coiffure – des nattes tressées. Comme la synchronisation est importante dans le quatuor, cela constitue selon elles un «boost de synchronisation» supplémentaire. En dehors du bateau, les quatre sont différentes. Pascale Walker aime les jeux en tout genre. Souvent, cette fleuriste de formation doit convaincre ses coéquipières d'y participer. Célia Dupré est la reine des réseaux sociaux. Elle tourne et monte d'innombrables vidéos pour Instagram. Le titre de rat de bibliothèque revient à Fabienne Schweizer. Cette Lucernoise, infirmière de formation, a toujours quelque chose à lire sur elle. Lisa Lötscher s'intéresse beaucoup à d'autres sports. Elle ne serait pas contre une carrière de journaliste sportive. Mais d'abord, la dessinatrice en bâtiment veut faire elle-même les gros titres à Paris. Elles ont déjà écrit l'histoire. Pour la première fois, un grand bateau féminin suisse s'est qualifié pour les Jeux olympiques.

Roman Mityukov

Natation: 100 m et 200 m dos

30 juillet 2000

Genève (GE)

Ses plus grands succès: Vice-champion du monde 2024, 3e place aux Mondiaux 2023

Contrairement à la majeure partie de sa génération, il faut chercher longtemps sur le profil Instagram de Roman Mityukov avant de trouver une photo de vacances détendue. Ce jeune homme de 24 ans est un sportif de haut niveau jusqu'au bout des ongles. Ici, une médaille d'argent aux Championnats du monde brille, là, une photo souriante avec une médaille de bronze aux Championnats d'Europe. Et pourtant, le Genevois n'est toujours pas satisfait. Après avoir établi un nouveau record suisse sensationnel cette année et remporté l'argent aux championnats du monde sur 200 mètres dos à Doha, il a déclaré qu'il aurait préféré remporter l'or et qu'il avait déjà les Jeux olympiques en tête. Cet homme ne veut rien de moins que battre des records et établir de nouveaux standards.