Quelle course de Zoé Claessens! La pilote vaudoise a décroché le bronze olympique en BMX Racing à Paris. Grâce à elle, la Suisse possède désormais six médailles dans ces JO.

Matthias Davet Journaliste Blick

Vice-championne du monde, Zoé Claessens a tenu son rang sur la toute grande scène. En finale du BMX Racing, la Vaudoise a obtenu la troisième place synonyme de médaille de bronze olympique. Après deux victoires en Coupe du monde cette saison, elle est au top de sa forme et décroche donc sa première breloque aux JO. «Je ne réalise pas encore ce qui m'arrive, a-t-il rigolé après la course. Pour tout dire, je crois que je ne me rappelle pas du tout de la course que nous venons de faire (rires).»

En demi-finales, elle est montée en puissance au fil des manches. Après une 5e place après le premier run, elle a terminé 3e des deux autres. Un résultat qui lui a permis de se qualifier en tant que 6e.

Pour la troisième fois de la journée, le drapeau suisse va s’élever dans le ciel français. La journée olympique a débuté avec Chiara Leone sur la plus haute marche du podium en tir, puis elle s’est enchaînée avec la paire Röösli/Gulich bronzée en aviron. Elle s’achève donc avec une nouvelle médaille – celle de Zoé Claessens cette fois.