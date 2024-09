Un mois après les Jeux, que devient Zoé Claessens?

Les Jeux olympiques de Paris se sont achevés il y a un peu plus d'un mois. Médaillée en BMX Racing, la Vaudoise Zoé Claessens jette un regard sur cette expérience encore toute fraîche dans son esprit et riche en émotions.

Matthias Davet Journaliste Blick

Zoé Claessens avait célébré sa médaille devant la Tour Eiffel. Photo: keystone-sda.ch

La dernière fois que Blick a croisé Zoé Claessens, elle était passagère d'une Lamborghini. La médaillée de bronze aux JO de Paris était fêtée en grande pompe à Morges par ses proches et ses supporters. Depuis, le temps a passé et la spécialiste de BMX Racing est revenue à la vie normale. Enfin, presque.

Mercredi, elle a été accueillie en compagnie d'autres olympiens par MotionLab, son partenaire d'entraînement. L'occasion de reprendre des nouvelles de Zoé Claessens, médaille en poche et sourire aux lèvres.

Les Jeux se sont terminés il y a un mois. Comment vas-tu?

Très bien. Quand je suis rentrée, je suis directement partie en vacances en France avec mes sœurs puis en Guadeloupe avec des amis. Ça m'a fait vraiment du bien de faire cette pause, qui continue encore. Je vais attendre le mois prochain pour reprendre l'entraînement. Cette coupure était importante avant de commencer ma préparation jusqu'à Los Angeles.

La dernière fois que tu es montée sur un BMX, c'était donc à Paris?

Non, j'ai fait une fois le tour de la piste d'Echichens pour la RTS. Mais sinon, oui.

Est-ce que tu sais combien de personnes ont touché ta médaille?

(rires) Non, pas exactement. Mais beaucoup, c'est sûr. D'ailleurs, elle est déjà bien abimée… (elle la sort de sa poche) Elle est un peu oxydée.

Et quand elle n'est pas dans ta poche, tu la gardes où?

Pour l'instant, je l'ai laissée dans sa boîte car j'ai peur qu'elle ne devienne encore plus noire. Mais j'ai pas mal d'événements et je la prends avec moi – les gens sont contents de la voir.

Des choses ont-elles changé dans ta vie depuis que tu as cette médaille?

Pas vraiment. Oui, quand je suis rentrée de Paris, beaucoup de monde est venu me saluer. Et tout le monde me parle un peu des Jeux olympiques. Mais je suis toujours la même personne.

Est-ce que les gens autour de toi ont un peu changé la vision qu'ils avaient de toi?

Tout le monde a regardé les JO et donc, les gens pensent mieux me connaître. Mais au niveau de l'entourage proche, rien n'a changé.

Après Paris, tu es donc directement partie en vacances. Est-ce que ça t'a aidée à éviter un blues post-JO?

Pour l'instant, je vis bien les choses. Je n'ai vraiment pas pensé aux Jeux olympiques durant mes vacances et j'ai profité à fond. Actuellement, je suis chez moi, avec ma famille, ce qui est aussi cool. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. En plus, je peux rester active en pratiquant des autres sports comme le tennis ou le beach-volley – ce que j'adore.

Maintenant que tu as décroché une médaille, ça va être facile de se remotiver pour Los Angeles?

À Paris, j'étais déjà contente d'avoir le bronze. Mais je vais continuer à travailler pour tenter d'aller chercher une autre médaille à Los Angeles. C'était mon rêve d'obtenir une médaille et j'ai désormais un poids qui s'est enlevé. Je vais pouvoir m'entraîner à fond pour 2028… même si c'est dans longtemps.

Que vas-tu faire de ton mois de vacances restant?

Je suis assez occupée avec des rendez-vous, ce qui est bien. Et dans mon temps libre, je fais des trucs simples comme aider ma famille, faire du sport ou parler avec mes frères et sœurs. Une simplicité qui fait vraiment plaisir.