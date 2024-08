Zoé Claessens a eu droit à un tour en Lamborghini pour fêter sa médaille

1/10 Zoé Claessens à son arrivée à la gare de Morges ce lundi. Une importante délégation l'attendait.

«Elle ne sait rien! Enfin si, elle sait qu'il y aura quelque chose, mais elle ne sait pas quoi», sourit Arthur Claessens. Le frère de Zoé, lui aussi spécialiste de BMX, est arrivé en Lamborghini noire peu avant 18h30 à la gare de Morges afin de réserver une surprise de taille à sa soeur, toute fraîche médaillée olympique. En descendant du train qui l'amenait de Genève, la spécialiste de BMX a eu droit à des chants, des banderoles et à la présence de la conseillère d'Etat Christelle Luisier Brodard, pas la moins enthousiaste des 50 personnes qui l'attendaient sur le quai numéro 3. Il faut dire que le moment était solennel, Zoé Claessens étant la seule médaillée vaudoise lors de ces 33e Olympiades.

Avec la bénédiction de la police locale

Après avoir descendu les marches de l'escalier de la gare sous les ovations de ses supportrices et de ses supporters, Zoé Claessens a aperçu la puissante Italienne et n'a pas pu retenir une exclamation. «Pour moi?», s'est-elle étonnée, son frère Arthur, tout fier, lui confirmant l'information. «C'est un membre du club de BMX d'Echichens qui nous l'a prêtée. Ca lui faisait plaisir. Et à nous aussi!», explique Arthur, lequel a fait vrombir le moteur de la Lambo sous le regard bienveillant des agents de police locaux.

«Si j'avais fait ça avec ma Clio j'aurais pris une amende», glissait, un peu jaloux, le membre d'une association de défense des animaux, présent à la gare de Morges pour distribuer ses tracts...

«We are the champions» à la grande salle d'Echichens!

Zoé, siège passager, et Arthur sont ensuite montés à Echichens, pour un court trajet où le chauffeur a fait durer le suspense. A leur arrivée à la grande salle du village, plus de 300 personnes étaient présentes et ont réservé une ovation à leur médaillée de bronze, célébrée en musique avec «We are the champions» de Queen repris par toute l'assemblée!

Philippe Jobin, syndic d'Echichens, avait préparé une autre surprise pour la championne, puisqu'il a annoncé lors de cette réception officielle que la piste de BMX de la commune d'Echichens s'appellerait désormais la «piste Zoé Claessens»! «Ainsi, chaque fille ou chaque garçon qui viendra s'entraîner sur cette piste saura qu'une grande championne s'y est entraînée durant des heures pour gagner une médaille aux Jeux olympiques!»

La sportive de Villars-sous-Yens a donc été accueillie et fêtée comme il se doit par une grande partie de ses amis et de son club de BMX, ainsi que par les autorités locales et cantonales. Un moment inoubliable pour elle et une grande émotion, largement perceptible notamment à l'instant où les organisateurs de l'événement ont eu la bonne idée de rediffuser la course sur le grand écran de la salle communale. Les 300 personnes présentes ont pu scander le nom de leur championne et celle-ci, dans la foulée, a pris la parole pour remercier tout le monde. Une belle manière de célébrer cette médaille.