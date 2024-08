«J'avais prévu une place pour cette médaille, au cas où...»

Zoé Claessens a été fêtée à la Maison suisse

Grégory Beaud Journaliste Blick

Zoé, raconte-nous ce qui se passe depuis cette médaille.

Beaucoup de choses (rires). J'ai déjà fait la remise des médailles, ce qui était vraiment incroyable et puis, je l'ai fêtée avec ma famille, mes amis et mon team. Et ce matin, j'ai eu beaucoup d'interviews. Cette cérémonie des médailles à la Maison suisse, c'était vraiment incroyable pour moi. C'était un moment super spécial.

Tu disais après la course que tu tenais encore à réaliser ce qui est en train de se passer, ça arrive gentiment, tu réalises un petit peu plus?

C'est vrai que quand j'ai passé la ligne, je me suis dit que je suis troisième, mais je n'ai pas vraiment réalisé que j'avais fait une médaille aux Jeux olympiques. Quand je passe la ligne, je pense plutôt à ma performance et à mes petites erreurs. C'est automatique pour moi de réfléchir comme ça. Cela m'aide à progresser. Mais là, j'ai commencé à réaliser lorsque j'étais en train de faire des interviews. Cette cérémonie devant tous ces gens à la Maison suisse, c'est très émotionnel. J'ai beaucoup apprécié ce moment si spécial.

Tu as revu combien de fois la course depuis hier?

J'ai regardé une fois après la course et après, j'ai juste profité du moment. Souvent, quand je regarde la course après, je regarde les erreurs que je fais et tout. Mais pas aujourd'hui. Là, j'ai juste profité d'avoir une médaille aux Jeux olympiques. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a une autour du cou.

Et justement, cette médaille, elle va aller où?

Dans ma chambre. J'avais fait une place pour mon maillot de championne d'Europe avec la médaille. J'ai également un maillot de mon équipe avec ma médaille au championnat du monde. Il y a un dernier maillot et je me suis dit que si je faisais une médaille aux Jeux olympiques, c'est là que je la mettrais.

Cette médaille a été acquise après une semaine compliquée. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du bon côté en finale?

C'est vrai que mes demi-finales n'étaient pas super. J'aurais bien voulu gagner un tour et je n'ai jamais réussi à le faire. Je me suis dit qu'à partir du moment où je suis en finale, il fallait que je donne tout. Mon entraîneur m'a dit de prendre un extérieur. J'ai fait un bon départ. J'ai réussi à me faufiler et à terminer troisième.