Antonio Djakovic et Kay-Lyn Löhr sauvent l'honneur de Swiss Aquatics aux Européens à Paris. Jeudi matin, le Thurgovien et la Zurichoise ont décroché leur place en demi-finales respectivement sur 200 m libre et 200 m brasse.

ATS Agence télégraphique suisse

La matinée de jeudi fut compliquée pour les représentants de Swiss Aquatics aux Européens en grand bassin de Paris. Seuls Antonio Djakovic (200 m libre) et Kay-Lyn Löhr (200 m brasse) ont décroché un ticket pour les demi-finales. Le soulagement était de mise pour Antonio Djakovic, 16e (et avant-dernier) qualifié pour les demi-finales sur 200 m libre. Le double médaillé européen sur la distance (argent en 2022, bronze en 2024) a réalisé 1'47''07, un chrono qui le satisfaisait.

«Il y a quatre semaines, je ne savais pas si je pourrais nager ici. C'est certainement un pas en avant. Je veux prendre du plaisir en demi-finale, je suis heureux de pouvoir à nouveau nager en soirée», a expliqué en zone mixte le Thurgovien, qui n'est pas passé sous les 1'47 depuis son bronze européen de 2024.

L'espoir Kay-Lyn Löhr affichait un plus large sourire encore à l'issue des séries du 200 m brasse, dont elle a pris la 13e place en 2'28''47. «J'étais moins nerveuse que pour le 100 m (red: où elle avait été sortie en séries), car j'ai plus confiance en moi sur cette distance», a souligné la Zurichoise de 18 ans.

Mattia Mauri a quant à lui partiellement rempli son contrat sur 200 m libre. Le Tessinois de 20 ans a retranché 1''05 à son record personnel pour réaliser 1'47''35, mais avec son 22e rang il échoue à 0''20 d'une place en demi-finales. Troisième Helvète en lice sur cette distance, Balint Ashton a terminé 52e (1'49''53).

«Aucune excuse» pour Mityukov

La déception est grande pour les dossistes Thierry Bollin (35e en 25''36), Roman Mityukov (49e en 25''58) et Flavio Bucca (65e en 26''19), qui ont échoué à une demi-seconde et plus des demi-finales sur 50 m. «J'aurais espéré faire mieux», a lâché Roman Mityukov, 4e du 200 m dos la veille au soir. «Je n'ai aucune excuse. Ce n'est pas le contexte qui a fait que je nage 25''5», a précisé le Genevois.

Engagées sur 100 m papillon, Julia Ullmann (31e en 59''67) et Gaia Rasmussen (43e en 1'00''84) n'ont pas connu plus de réussite. Le 4x100 m 4 nages masculin (Balint Ashton, Mattia Mauri, Tiago Behar et Robin Yeboah) a pour sa part été disqualifié après que le premier relayeur avait bougé trop tôt au départ. Vanna Djakovic, 14e des séries du 1500 m en 16'41''02, ne verra pas non plus la finale.