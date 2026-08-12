Roman Mityukov a manqué de peu une médaille aux Championnats d'Europe sur le 200 mètres dos. Le Genevois a pulvérisé son propre record suisse, mais cela n'a pas suffi.

«Malheureusement, les meilleurs nageurs de dos au monde sont européens»

«Malheureusement, les meilleurs nageurs de dos au monde sont européens»

Yannick Peng

Roman Mityukov a nagé plus vite que jamais lors de la finale du 200 m dos des Championnats d’Europe 2026, sans parvenir pour autant à monter sur le podium. Le Genevois de 26 ans a amélioré de 76 millièmes son propre record de Suisse, qu’il porte désormais à 1’54’’07. Insuffisant toutefois pour décrocher une médaille: il lui a manqué 11 centièmes pour le bronze, remporté par l’Italien Thomas Ceccon, et 26 pour l’argent, décroché par le Grec Apostolos Sisko.

«Avec ce temps, j’aurais été champion olympique en 2024», a déclaré à la télévision suisse le Genevois, qui avait décroché le bronze aux Jeux de Paris, il y a deux ans. À l’époque, le Hongrois Hubert Kos s’était paré d’or. Le grand favori hongrois a récidivé à Paris, s’imposant avec plus de sept dixièmes d’avance sur ses poursuivants. «Malheureusement, les meilleurs nageurs de dos du monde sont européens», déplore Roman Mityukov.

L’autre Suisse engagé en finale, Flavio Bucca (21 ans), a pris la huitième place en 1’56’’20.

Un jour après sa mésaventure avec ses lunettes en finale du 50 m papillon, Noè Ponti s’est parfaitement repris en demi-finale du 100 m papillon, soit sur une distance deux fois plus longue. Le Tessinois de 25 ans a signé le meilleur temps en 50’’21, sans laisser la moindre chance à ses concurrents.

Jeudi, il tentera de décrocher son premier titre de champion d’Europe en grand bassin.