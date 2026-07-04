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Une performance mondiale
Le lancer de marteau d'Ethan Katzberg marque l'histoire

Ethan Katzberg a marqué l’histoire à Eugene vendredi en lançant le marteau à 83m33, établissant la meilleure performance mondiale de l’année et un record de la Ligue de diamant.
Publié: 12:55 heures
Ethan Katzberg a marqué l’histoire à Eugene vendredi en lançant le marteau à 83m33.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le champion olympique et double champion du monde canadien du lancer du marteau Ethan Katzberg a réussi la meilleure performance mondiale de l'année. Il a lancé son engin à 83m33 vendredi soir à Eugene.

Le record du circuit

A l'occasion de la première partie du meeting Prefontaine classic, Katzberg s'est emparé du record du circuit de la Ligue de diamant, reléguant le deuxième performeur de la saison, le Français Yann Chaussinand, à près d'un mètre (82m44 le 13 juin).

Le phénomène américain Cooper Lutkenhaus, champion du monde en salle du 800 m et double vainqueur sur le circuit mondial, à seulement 17 ans, a lui été battu en 1'44''62 par son compatriote Brandon Miller (1'43''68).

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