Le lancer de marteau d'Ethan Katzberg marque l'histoire

ATS Agence télégraphique suisse
Le champion olympique et double champion du monde canadien du lancer du marteau Ethan Katzberg a réussi la meilleure performance mondiale de l'année. Il a lancé son engin à 83m33 vendredi soir à Eugene.
Le record du circuit
A l'occasion de la première partie du meeting Prefontaine classic, Katzberg s'est emparé du record du circuit de la Ligue de diamant, reléguant le deuxième performeur de la saison, le Français Yann Chaussinand, à près d'un mètre (82m44 le 13 juin).
Le phénomène américain Cooper Lutkenhaus, champion du monde en salle du 800 m et double vainqueur sur le circuit mondial, à seulement 17 ans, a lui été battu en 1'44''62 par son compatriote Brandon Miller (1'43''68).
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Présenté par
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»