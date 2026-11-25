Faut-il courir pour rester en bonne santé? Comment faire aimer le sport aux enfants? Peut-on continuer à bouger lorsqu'on est malade? Jeudi soir, à la Vaudoise aréna, plusieurs personnalités du sport et de la santé tenteront de répondre à ces questions. Une soirée qui pourrait bien concerner beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine.

Et si le meilleur médicament était tout simplement de bouger?

Et si le meilleur médicament était tout simplement de bouger?

Blick Sport

Le sport, c'est parfois une histoire de chronomètre, de médailles et de performances. Mais c'est surtout une question de santé. Et, contrairement à ce que certains pourraient penser, il n'est pas nécessaire de courir un marathon, de soulever de la fonte ou de grimper l'Everest pour en retirer des bénéfices. C'est précisément le message que souhaite faire passer le Groupe Vidymed avec le lancement de SportSanté+, jeudi 26 novembre, à la Vaudoise aréna.

Derrière ce nouveau pôle de compétences, une ambition: faire du mouvement un allié à chaque étape de la vie. Des enfants aux seniors, des sportifs confirmés aux personnes confrontées à la maladie, tout le monde est concerné. Mais comment transformer cette belle théorie en habitudes concrètes?

Comment faire bouger les jeunes?

La soirée s'articulera autour de quatre thématiques, avec des intervenants qui connaissent le sujet autrement que dans les livres. Première question: comment donner aux jeunes le goût de bouger sans les enfermer trop tôt dans la recherche de résultats? Zoé Claessens, championne de Suisse et vice-championne d'Europe de BMX Racing, apportera son regard de sportive de haut niveau.

Le sport féminin aura également droit à son chapitre. Charge d'entraînement, particularités physiologiques, santé osseuse, retour à la compétition: pratiquer une activité physique ne signifie pas forcément s'entraîner de la même manière pour tout le monde. Pierre Pfefferlé, entraîneur de l'équipe féminine du LUC Volleyball, et la joueuse Léa Waeber partageront leur expérience du terrain.

Autre sujet qui nous concerne tous, tôt ou tard: le vieillissement. Est-il possible de commencer à faire du sport à 60 ou 70 ans? Comment conserver son autonomie et continuer à profiter de la vie en avançant en âge? Myriam Pasche, cheffe du Service des sports de la Ville de Lausanne, apportera son éclairage.

Enfin, une question mérite particulièrement l'attention: faut-il arrêter de bouger lorsqu'on tombe malade? Le Dr Patrick Marquis, directeur médical du Groupe Vidymed, expliquera quelle place peut occuper l'activité physique dans l'accompagnement médical, à condition d'être adaptée et encadrée.

Aux commandes de cette table ronde, le fameux journaliste de la RTS David Lemos. Pas besoin d'être un athlète pour se sentir concerné. Il suffit d'avoir un corps, et l'envie de le garder en état de marche le plus longtemps possible.

Programme du jeudi 26 novembre

18h Accueil

18h15 Table ronde (Vaudoise aréna, salle Capitale Olympique)

19h15 Cocktail dînatoire

SportSanté+, l’activité physique pour tous, toute la vie

Événement gratuit sur inscription

www.vidymed.ch/sportsanteplus