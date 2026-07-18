Sami Pajari domine le Rallye d'Estonie et se dirige tout droit vers sa première victoire en WRC. Le Finlandais a porté son avance à 25 secondes samedi. Le champion en titre, Oliver Solberg, est loin derrière.

Sami Pajari fonce vers la victoire en Estonie

Sami Pajari fonce vers la victoire en Estonie

Il double son avance!

ATS Agence télégraphique suisse

Sami Pajari (Toyota) a creusé l'écart samedi en tête du rallye d'Estonie, 9e manche sur 14 du championnat du monde WRC. Le Finlandais se dirige vers sa première victoire dans la catégorie reine.

Le champion du monde WRC2 2024, qui avait survolé la première journée vendredi en remportant les sept spéciales au programme, a réalisé cinq temps scratch sur neuf possibles samedi.

Pajari a ainsi quasiment doublé son avance sur le Suédois Oliver Solberg (Toyota), lauréat de l'épreuve l'an dernier, pour la porter à 25 secondes. Il pourra donc se contenter de contrôler dimanche pour s'assurer son premier succès en WRC sur les rapides pistes estoniennes.

Le leader du championnat, le Gallois Elfyn Evans, a, lui, consolidé sa sixième place et continue de limiter la casse après avoir dû ouvrir la route vendredi.