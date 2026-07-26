ATS Agence télégraphique suisse
Lucas Malcotti a signé un immense exploit dimanche à Hong Kong. L'épéiste valaisan de 31 ans est devenu champion du monde, grâce à un succès sur l'Italien Davide Di Veroli 12-11 en finale. Il offre à l'escrime suisse le deuxième titre mondial individuel de son histoire.
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