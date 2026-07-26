Exploit historique à Hong Kong: Lucas Malcotti vient de remporer le titre de champion du monde à l'épée. Le Valaisan s'est imposé 12-11 en finale face à l'Italien Davide Di Veroli.

Incroyable! Le Suisse Lucas Malcotti sacré champion du monde à l'épée

Incroyable! Le Suisse Lucas Malcotti sacré champion du monde à l'épée

ATS Agence télégraphique suisse

Lucas Malcotti a signé un immense exploit dimanche à Hong Kong. L'épéiste valaisan de 31 ans est devenu champion du monde, grâce à un succès sur l'Italien Davide Di Veroli 12-11 en finale. Il offre à l'escrime suisse le deuxième titre mondial individuel de son histoire.