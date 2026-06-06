Marquez survole la course sprint

Marc Marquez (Ducati) a dominé la course sprint du GP de Hongrie samedi à Balaton Park, s'imposant avec 1''548 d'avance sur Pedro Acosta (KTM). Marco Bezzecchi (Aprilia) complète le podium et conserve la tête du championnat.

ATS Agence télégraphique suisse

Marc Marquez (Ducati) a survolé la course sprint du GP de Hongrie, samedi sur le circuit de Balaton Park. L'Espagnol a devancé de plus d'une seconde et demie son compatriote Pedro Acosta (KTM), 2e.

Parti en pole position, le champion du monde en titre de MotoGP n'a jamais été inquiété par ses poursuivants. Pedro Acosta a concédé 1''548 alors que Marco Bezzecchi (Aprilia) a pris la 3e place à 2''722. Marco Bezzecchi conforte ainsi sa première place au championnat du monde. L'Italien (180 points au total) a porté son avance sur son dauphin espagnol Jorge Martin (6e du sprint à 5''708 du vainqueur) à 20 unités.

Septuple champion du monde de la catégorie-reine, Marc Marquez a fêté samedi son troisième succès de l'année, le troisième dans une course sprint après ses succès au Brésil et en Espagne. Il a compté plus de deux secondes d'avance sur Acosta avant de lever le pied.