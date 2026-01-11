DE
Chloe Kim se déboîte l'épaule à Laax
1:43
Chute prétendument anodine:Chloe Kim se déboîte l'épaule à Laax

Double médaillée d'or en titre
Chloe Kim tremble pour sa participation aux Jeux olympiques

Chloe Kim tremble pour sa participation aux Jeux olympiques. La double tenante du titre en snowboard half-pipe a chuté à l'entraînement à Laax GR.
Publié: il y a 59 minutes
1/4
Chloé Kim s'est déboîtée l'épaule lors d'une chute à l'entraînement à Laax.
Photo: AP
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo Steiner

En halfpipe, la snowboardeuse Chloe Kim est la référence absolue. Sacrée championne olympique à Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018, puis à nouveau quatre ans plus tard à Pékin (Chine), elle tremble aujourd’hui pour la possibilité de réussir le triplé olympique en février, en raison d’une blessure.

L’Américaine de 25 ans s’est déboîté l’épaule jeudi lors d’une chute à l’entraînement à Laax, dans les Grisons, comme elle l’a elle-même annoncé dans une vidéo publiée sur Instagram. Un examen plus approfondi, par IRM, doit permettre d’établir un diagnostic précis ce vendredi.

«Je déteste devoir enregistrer cette vidéo, mais j’ai pensé que c’était nécessaire», explique-t-elle à ses près d’un million d’abonnés sur Instagram. «C’est difficile de rester optimiste, mais j’essaie», poursuit-elle. «J’ai traversé tellement d’émotions que j’en ai mal à la tête.»

«La chute la plus stupide possible»

Huit fois vainqueure des X Games, Kim évoque «la chute la plus stupide possible». Les images qu’elle partage montrent la snowboardeuse accrocher la neige avec sa planche en traversant la halfpipe, avant de chuter violemment la tête la première.

Les épreuves de halfpipe se dérouleront à Livigno, site des compétitions de snowboard des Jeux olympiques de Milan Cortina 2026, les 11 février (qualifications) et 12 février (finale). La plus jeune championne olympique de l’histoire en halfpipe – elle avait 17 ans lors de son sacre en 2018 – est à nouveau considérée cette année comme la grande favorite.

Chloe Kim a indiqué qu’elle tiendrait le public informé de l’évolution de sa blessure via les réseaux sociaux. Un élément nourrit toutefois son optimisme: la douleur n’a pas été aussi intense qu’elle le redoutait après l’accident. Elle s’inquiète en revanche du risque de voir son épaule se déboîter à nouveau.

