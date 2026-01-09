Avant la fête, place au recueillement à Adelboden

Vendredi, jour de deuil national, la place est au recueillement dans la station bernoise. La fête reprendra samedi, à l'occasion des courses de Coupe du monde de ski.

Thomas Freiburghaus Journaliste

14 heures. La neige tombe dru sur Adelboden. Comme dans tout le pays, en ce jour de deuil national, les cloches des église se mettent à sonner. Autour de l'église du centre du village se sont rassemblées quelques dizaines de personnes, venues rendre hommage aux victimes de Crans-Montana.

Peter fixe le clocher depuis de longues minutes, dans le silence. «C’était important pour moi de venir ici (ndlr: vers l’église), de prendre un moment pour penser à Crans-Montana. Il faut parfois savoir prendre une pause», confie-t-il.

Atmosphère «pesante»

Originaire de Berne, il n'en est pas à sa première visite dans la station. Et ce week-end de Coupe du monde s’annonce forcément différent des dernières années, marqué par le drame survenu à la Saint-Sylvestre. En réaction, les organisateurs ont annulé les événements prévus le vendredi. «Je trouve bien qu’ils aient suspendu le programme du jour: le tirage au sort des dossards et les fêtes qui vont avec», juge Peter.

Dans la rue de la station, ce n’est pour l’instant pas l’effervescence des années précédentes, et pour cause. «C’est différent. L’atmosphère un peu pesante cette année, continue le Bernois. Normalement, la fête commence dès le jeudi soir.» Cette fois, on attendra samedi, premier jour de course sur le Chuenisbärgli. «Le sport continue, et avec, la fête», résume Peter.

Fêter une victoire suisse

Vendredi, la priorité est donc au recueillement dans le village. Mais une victoire suisse en géant, samedi, lancerait bien sûr les festivités. Pour autant, organisateurs comme fans croisés dans la station appellent à rester mesurés.

«Il y aura les deux (ndlr: le recueillement et la fête) ce week-end», espère Jonathan, bonnet aux couleurs suisses vissé sur le crâne. «Aujourd’hui, c’est important de porter le deuil. Et nous verrons comment cela se passe demain.» Venu de Saint-Gall spécialement pour les courses, il espère de tout cœur une victoire helvète. «Et j’espère qu’on la fêtera, c’est clair!», conclut-il.

Marco Odermatt, Loïc Meillard et consorts feront tout pour la lui offrir. Car il y a de la place pour les deux. Et que le sport est le meilleur moyen d'apporter un peu de joie sur l'immense tristesse de ce début d'année.