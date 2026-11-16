L'ancien président de l'Association suisse de football (ASF) a une nouvelle mission. Le Vaudois préside SwissDO, une association basée à Lausanne qui entend rapprocher le sport, la diplomatie et les milieux économiques. Avec, notamment, l'ambition de renforcer le rôle de la Suisse dans la gouvernance sportive internationale.

Dominique Blanc se lance dans la diplomatie sportive avec un objectif clair: faire rayonner la Suisse

Dominique Blanc se lance dans la diplomatie sportive avec un objectif clair: faire rayonner la Suisse

Blick Sport

Dominique Blanc n'a de loin pas rangé le sport au placard. L'ancien président de l'Association suisse de football (ASF) entame en effet un nouveau chapitre de sa carrière. Le Vaudois de 76 ans est désormais à la tête du Swiss Institute of Sports Diplomacy (SwissDO), une association à but non lucratif dont la création a été annoncée le 28 octobre.

Une nouvelle fonction qui s'inscrit dans la continuité de son parcours. À la tête de l'ASF de 2019 à 2025, Dominique Blanc a notamment contribué à l'obtention et à l'organisation de l'Euro féminin 2025 en Suisse. Une compétition qui a marqué un tournant pour le football féminin helvétique, avec un succès populaire considérable.

Désormais, le Vaudois entend mettre son expérience au service d'un autre objectif: faire du sport un outil de dialogue entre les institutions, les diplomates et les acteurs économiques.

Lausanne au cœur du projet

Le Swiss Institute of Sports Diplomacy a établi son siège à Lausanne. Un choix qui n'a rien d'anodin. La Suisse accueille plus de 60 fédérations sportives internationales et organisations liées au sport, parmi lesquelles le Comité international olympique (CIO), la FIFA et l'UEFA.

Un écosystème exceptionnel que SwissDO souhaite valoriser en développant les relations entre les organisations sportives, les représentations diplomatiques, les institutions publiques et les entreprises.

«Notre ambition est d'abord de rapprocher deux univers: celui des diplomates et des professionnels des organisations internationales, et celui des dirigeants, sportifs et personnalités du sport suisse», explique Dominique Blanc.

Le président de SwissDO souhaite ensuite attirer un troisième cercle: les entrepreneurs, les acteurs de la Sports Tech et les dirigeants économiques intéressés par les liens entre sport et diplomatie.

L'association entend notamment organiser des conférences, des rencontres de travail, des visites d'étude et des programmes de formation. Ceux-ci aborderont des thèmes comme la gouvernance sportive internationale, la géopolitique du sport, les négociations institutionnelles ou encore le protocole diplomatique.

Un Hall of Fame pour raconter l'histoire du sport suisse

Parmi les projets annoncés figure également la création d'un Hall of Fame consacré aux personnalités qui ont contribué au développement du sport international et de la diplomatie sportive en Suisse.

L'objectif serait de mettre en lumière les parcours de dirigeants, de diplomates, de sportifs et d'autres figures ayant participé à la construction de cet écosystème. Des distinctions régulières pourraient donner lieu à des événements et à des publications, en collaboration avec les organisations sportives et les institutions publiques.

Le projet prévoit notamment de s'intéresser aux figures historiques du mouvement olympique. Le baron Godefroy de Blonay, premier membre suisse du CIO, figure parmi les personnalités susceptibles d'être mises à l'honneur.

SwissDO souhaite aussi développer des collaborations dans les domaines de l'innovation sportive, de l'intégrité, de l'accessibilité et de l'inclusion, notamment dans le sport paralympique.

Un comité aux compétences complémentaires

Dominique Blanc préside l'association. Olivier Jarosz, spécialiste de la gouvernance et de la stratégie du sport international, en est le secrétaire général. Stéphanie Schumacher de Weck, active dans le domaine des organisations internationales et de la diplomatie, complète le comité fondateur.

Les prochaines étapes passeront notamment par des rencontres avec les autorités cantonales afin d'examiner les possibilités de collaboration dans les domaines de la diplomatie sportive, de l'innovation et du développement économique.

L'association se veut ouverte aux personnes et aux organisations issues du sport, de la diplomatie, des institutions publiques, du monde économique ou de la société civile.

Après avoir contribué à faire de la Suisse le théâtre d'un Euro féminin historique, Dominique Blanc entend désormais rapprocher les acteurs qui font vivre le sport international. Une nouvelle manière, pour le Vaudois, de rester au cœur du mouvement sportif helvétique