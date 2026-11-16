Ditaji Kambundji veut tourner la page d'une saison frustrante et attaquer 2027 avec un immense objectif

Du toit du monde à deux quatrièmes places très frustrantes: Ditaji Kambundji a vécu une saison 2026 particulièrement difficile. Durant la pause hivernale, la Bernoise de 24 ans revient sur la pression liée à son nouveau statut, ses grandes désillusions de 2026 et son grand objectif pour 2027.

En bref Les attentes ont augmenté envers Ditaji Kambundji après son or mondial en 2025.

Elle a terminé quatrième aux Mondiaux en salle et aux Championnats d’Europe en 2026.

Elle veut défendre son titre mondial à Pékin en 2027.

Yara Vettiger

Un an après le plus grand triomphe de sa carrière, Ditaji Kambundji a découvert une nouvelle réalité: celle d'une championne du monde. En septembre 2025, la Bernoise était entrée dans l'histoire du sport suisse à Tokyo en remportant l'or sur 100 m haies. Elle devenait ainsi la première Suissesse sacrée championne du monde d'athlétisme. Du jour au lendemain, elle n'était plus simplement une prétendante aux médailles. Elle était devenue la référence. Et forcément, les attentes ont changé.

«La personne qui me met le plus de pression, c'est moi-même», confie la jeune femme de 24 ans. Elle n'a toutefois pas vécu cette évolution uniquement comme un poids. «Avec le titre mondial, les gens ont naturellement placé la barre plus haut. Mais c'est aussi agréable de sentir qu'ils vous accordent davantage de crédit. J'essaie toujours de voir les choses du bon côté.»

Deux quatrièmes places frustrantes

Mais 2026 n'a pas répondu à ses attentes. Aux Mondiaux en salle de Torun, Kambundji échoue au pied du podium. Quatrième. Quelques mois plus tard, rebelote aux Championnats d'Europe de Birmingham, après une préparation perturbée par les blessures. Deux compétitions majeures, deux quatrièmes places. De quoi nourrir bien des regrets. «Je ne suis évidemment pas allée à Birmingham avec l'ambition de terminer quatrième», reconnaît-elle. Avec le recul, elle parvient toutefois à relativiser. «Il faut aussi replacer ces résultats dans leur contexte. J'étais blessée et je n'avais pas pu me préparer correctement. Dans ces circonstances, cette quatrième place est finalement plutôt bonne.»

Ce sont surtout les montagnes russes de cette saison qui ont pesé sur la Bernoise. Elle espérait retrouver le niveau qui lui avait permis de conquérir le titre mondial, mais n'a jamais réussi à enchaîner les performances de référence. «Pour une athlète, l'idéal est de réaliser un excellent chrono, puis de parvenir à le reproduire régulièrement. Et ensuite, de réussir à faire encore mieux. C'est évidemment très ambitieux, mais je n'ai pas réussi à trouver cette régularité. C'était difficile. Je sais toutefois qu'une carrière ne peut pas évoluer de manière linéaire.»

Son constat est sans détour: «C'était clairement la saison la plus difficile de ma carrière jusqu'ici.» À un moment, il a donc fallu savoir s'arrêter. Perturbée par des problèmes physiques, Ditaji Kambundji a décidé de mettre un terme prématuré à son exercice. Elle a également renoncé à l'Ultimate Championship, organisé pour la première fois à la fin du mois de septembre. «C'est toujours frustrant de devoir arrêter une saison avant son terme. Cette décision n'a pas été facile à prendre. Mais je ne l'ai pas regrettée. J'ai écouté mon corps et je savais que c'était la bonne chose à faire.»

L'envie de retrouver la piste

Cela fait désormais trois semaines que la championne du monde n'a plus pris part à une compétition. Elle s'est accordé six semaines de coupure. Et pas question de tricher avec le repos: «Je ne fais vraiment aucune activité sportive.»

Le corps doit récupérer, mais la tête aussi. Et cette coupure semble déjà porter ses fruits. «Je vais beaucoup mieux», assure-t-elle. Elle a notamment senti son état d'esprit évoluer: du besoin urgent de souffler («Ouf, j'ai besoin d'une pause») à l'envie de retrouver les pistes («Chouette, bientôt l'entraînement et une nouvelle saison»). L'impatience est de retour. Avec, en ligne de mire, un rendez-vous majeur: les Championnats du monde 2027 à Pékin. Pour la première fois, Kambundji s'y présentera avec le statut de championne du monde en titre.

Elle veut défendre sa couronne à Pékin

«J'ai énormément hâte», confie-t-elle. «Participer aux Mondiaux en tant que championne en titre est un immense honneur.»

Elle ne connaît pas encore Pékin, mais sait déjà que la concurrence sera féroce. Pour espérer jouer à nouveau les premiers rôles, elle devra retrouver son meilleur niveau. «Le 100 m haies est actuellement une discipline extrêmement relevée. Pour prétendre aux premières places, il faut réaliser des performances exceptionnelles. C'est précisément pour cela que je m'entraîne. C'est une grande source de motivation.»

Après une saison où les obstacles ont été nombreux et les résultats parfois frustrants, Ditaji Kambundji a donc déjà les yeux tournés vers la suite. Elle a peut-être perdu une bataille en 2026, mais certainement pas l'envie de repartir à la conquête du monde.