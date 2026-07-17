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Deux abandons sur le Tour
La chute à Chalon-sur-Saône a fait des dégâts

Le Colombien Fernando Gaviria (Caja Rural) et le Belge Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché) ont abandonné jeudi après avoir chuté à pleine vitesse dans les derniers hectomètres de la 12e étape du Tour de France, ont annoncé leurs équipes respectives.
Publié: il y a 27 minutes
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Fernando Gaviria (à gauche) est tombé dans le sprint final.
Photo: imago/Sirotti
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ATS Agence télégraphique suisse

Une violente chute impliquant plusieurs coureurs a perturbé le sprint remporté par le Belge Tim Merlier (Soudal Quick Step) à Chalon-sur-Saône. Fernando Gaviria a été le premier à tomber, à environ 350 mètres de la ligne d'arrivée.

Le Colombien de 31 ans, double vainqueur d'étape sur le Tour en 2018, souffre d'une fracture de la clavicule gauche, a annoncé Caja Rural. Berckmoes s'est aussi cassé une clavicule, et il se fera opérer dès vendredi en Belgique.

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Son coéquipier et compatriote Liam Slock souffre principalement de «contusions aux deux coudes et à la hanche droite», selon Lotto Intermarché. Son équipe l'espère au départ de l'étape vendredi reliant Dole à Belfort.

Le Français Dorian Godon (Netcompany-Ineos) a également chuté, mais son équipe n'a pas encore communiqué au sujet de son état. Avec Gaviria et Berckmoes, cela fait 12 abandons depuis le départ de Barcelone.

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