Le Colombien Fernando Gaviria (Caja Rural) et le Belge Jenno Berckmoes (Lotto Intermarché) ont abandonné jeudi après avoir chuté à pleine vitesse dans les derniers hectomètres de la 12e étape du Tour de France, ont annoncé leurs équipes respectives.

La chute à Chalon-sur-Saône a fait des dégâts

La chute à Chalon-sur-Saône a fait des dégâts

Deux abandons sur le Tour

ATS Agence télégraphique suisse

Une violente chute impliquant plusieurs coureurs a perturbé le sprint remporté par le Belge Tim Merlier (Soudal Quick Step) à Chalon-sur-Saône. Fernando Gaviria a été le premier à tomber, à environ 350 mètres de la ligne d'arrivée.

Le Colombien de 31 ans, double vainqueur d'étape sur le Tour en 2018, souffre d'une fracture de la clavicule gauche, a annoncé Caja Rural. Berckmoes s'est aussi cassé une clavicule, et il se fera opérer dès vendredi en Belgique.

Son coéquipier et compatriote Liam Slock souffre principalement de «contusions aux deux coudes et à la hanche droite», selon Lotto Intermarché. Son équipe l'espère au départ de l'étape vendredi reliant Dole à Belfort.

Le Français Dorian Godon (Netcompany-Ineos) a également chuté, mais son équipe n'a pas encore communiqué au sujet de son état. Avec Gaviria et Berckmoes, cela fait 12 abandons depuis le départ de Barcelone.