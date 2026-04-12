Le Belge Wout Van Aert a enfin décroché son premier Paris-Roubaix ce dimanche. Il a battu Tadej Pogacar au sprint après une incroyable échappée.

Wout Van Aert remporte son premier Paris-Roubaix au terme d'une course folle

Wout Van Aert remporte son premier Paris-Roubaix au terme d'une course folle

AFP Agence France-Presse

Wout Van Aert, poursuivi par la malchance ces dernières années, a réalisé le rêve d'une vie en remportant dimanche son premier Paris-Roubaix avec une victoire au sprint face à Tadej Pogacar, au bout du suspense.

Le Belge, qui est parti seul avec la superstar slovène à plus de 50 km de l'arrivée, s'est imposé après une course complètement folle que Mathieu van der Poel, triple vainqueur sortant, a perdu sur une double crevaison dans la Trouée d'Arenberg.

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