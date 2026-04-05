Quel coureur! Tadej Pogacar a écrit une ligne de plus à sa légende en remportant le Tour des Flandres ce dimanche. Le Slovène peut toujours rêver de remporter les cinq Monuments la même année, un exploit jamais réalisé.

Tadej Pogacar remporte le Tour des Flandres et peut viser l'impossible exploit

Tadej Pogacar remporte le Tour des Flandres et peut viser l'impossible exploit

Les cinq Monuments à la suite?

AFP Agence France-Presse

Intouchable, Tadej Pogacar a remporté dimanche son troisième Tour des Flandres, record égalé, en s'imposant en solitaire devant Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel après un formidable combat dans les monts pavés.

Avec cette douzième victoire dans un Monument, le Slovène dépasse Roger de Vlaeminck et s'installe seul à la deuxième place au classement de tous les temps derrière Eddy Merckx (19).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Déjà vainqueur il y a deux semaines à Milan-Sanremo, le double champion du monde reste par ailleurs en lice pour réaliser le Grand Chelem consistant à remporter les cinq Monuments lors d'une même saison, un exploit encore jamais fait, avant le prochain rendez-vous dimanche prochain à Paris-Roubaix.

Il visera la victoire à Roubaix

Tadej Pogacar s'est dit «très motivé» pour Paris-Roubaix tout en assurant qu'il abordera l'Enfer du nord «sans trop de pression» après sa victoire dimanche dans le Tour des Flandres.

«Je vais aller à Roubaix avec une grande motivation et on verra ce qui se passe. Il n'y a pas trop de pression sur mes épaules. La pression sera basse, comme dans les pneus», a plaisanté le Slovène en conférence de presse.

«Je n'en suis qu'à deux Monuments sur cinq. N'allons pas trop vite en besogne. Profitons du moment» a esquivé le double champion du monde, déjà vainqueur de Milan-Sanremo en mars et qui espère juste avoir «d'aussi bonnes jambes» à Paris-Roubaix que dimanche.