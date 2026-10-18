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Remco Evenepoel irresistible
Stefan Küng s'offre un podium au Chrono des Nations

Le Thurgovien Stefan Küng a pris dimanche la 3e du Chrono des nations. Ce contre-la-monde a été remporté par Remco Evenepoel, le maître de la discipline.
Publié: il y a 5 minutes
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Le Thurgovien Stefan Küng a pris dimanche la 3e du Chrono des nations. (Archives)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Thurgovien Stefan Küng a pris dimanche la 3e du Chrono des nations, un contre-la-montre de 45,4 km disputé aux Herbiers près de la côte atlantique française. La victoire est revenue au maître de la discipline, Remco Evenepoel.

Grandissime favori, Remco Evenepoel s'est imposé pour la première fois sur cette épreuve, et de manière souveraine avec une moyenne de 54,6 km/h. Le quadruple champion du monde du contre-la-montre a devancé l'Australien Jay Vine, 2e, de 2'11.

Le Thurgovien Stefan Küng a concédé pour sa part 2'27 au Belge et a terminé 3e, comme l'année dernière. En 2021, 2022 et 2024, il s'était imposé lors de cette épreuve autrefois qualifiée de championnat du monde officieux du contre-la-montre. Ces dernières années, la course a perdu de son importance, mais Evenepoel a comblé une nouvelle lacune dans son palmarès.

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