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«J'ai mis du temps à l'accepter»
Une star genevoise du cyclisme attend un heureux événement

Elise Chabbey, cycliste genevoise de 33 ans, met fin à sa saison après avoir annoncé attendre un enfant pour janvier 2027. Elle remercie son équipe FDJ-Suez United pour son soutien.
Publié: il y a 22 minutes
La Genevoise Elise Chabbey attend son premier enfant et met un terme à sa saison.
Photo: Getty Images

Elise Chabbey a levé le mystère sur les raisons de sa non-participation au Tour de France: elle attend un heureux événement. «Une petite grenouille est en train de grandir en moi et je suis tellement fière d'entamer cette nouvelle aventure avec toi», écrit-elle sur Instagram, en s'adressant à son chéri.

«J'ai mis du temps à l'accepter»

La Genevoise de 33 ans indique avoir mis «beaucoup de temps à comprendre et à accepter» que sa vie «allait changer pour toujours. Parfois, la vie peut être pleine de surprises, et je crois que celle-ci est merveilleuse», poursuit-elle, remerciant au passage son équipe de la FDJ-Suez United pour son soutien.

La naissance de l'enfant est attendue pour janvier prochain. Elise Chabbey met un terme à sa saison. En mars dernier, elle a fêté un de ses plus beaux succès en remportant les Strade Bianche, à Sienne, au terme d'un final haletant. Sa dernière course remonte à fin avril, sur Liège-Bastogne-Liège.

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