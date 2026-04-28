À Vevey, l’effet Tadej Pogačar frappe fort

La venue de Tadej Pogačar au Tour de Romandie a attiré les foules ce lundi à Vevey. Le Slovène a aussi pris le temps d’échanger avec ses fans.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le rendez-vous était fixé à 15h et il ne valait mieux pas arriver au dernier moment ce lundi à l'hôtel Modern Times de Vevey. Tadej Pogačar, star du cyclisme mondial, attire les foules et le point presse de veille du départ du Tour de Romandie l'a encore une fois prouvé.

Pour ceux qui étaient déjà présents en 2025 pour les prises de parole de Jan Christen et de João Almeida au même endroit, la différence saute même très rapidement aux yeux. Alors que seuls trois journalistes faisaient face au Suisse et au Portugais l’an dernier sur la terrasse de l'hôtel, la conférence de presse se déroulait cette fois-ci dans une salle aménagée pour l'occasion et devant un nombre bien plus important de médias.

En Slovénie, Pogačar est au sommet

Parmi eux, deux journalistes slovènes. «On le suit sur toutes les grosses épreuves et ici sur le Tour de Romandie car il prépare le Tour de France», souffle David Crmelj, de la télévision nationale, qui ne manque pas de rappeler le statut de Tadej Pogačar en Slovénie. «C'est le champion du peuple. Luka Dončić (ndlr: joueur des Los Angeles Lakers en NBA) est également très populaire, mais il se trouve loin, aux États-Unis», explique-t-il, sans oublier encore le vétéran Primož Roglič.

«Il est également très populaire, car il faisait du saut à ski, sport qui réalise les meilleures audiences en Slovénie, sourit David Crmelj. Mais Tadej reste le numéro un, un exemple. Aucun autre sportif au monde ne domine autant sa discipline.»

Des selfies à Lausanne avant le grand départ

Rien de surprenant, donc, à voir le monde du cyclisme tourner les yeux vers Vevey ce lundi. D'ailleurs, comment Tadej Pogačar vit-il l'euphorie qu'il crée à chacune de ses apparitions? «Je ne pense pas que cela soit naturel pour qui que ce soit d’être reconnu partout. Mais il faut s’y habituer et rester reconnaissant envers les supporters. Parfois, il est plus difficile d’avoir des instants privés, même si on n'est pas autant sollicité qu'en foot par exemple», commente-t-il d'une voix calme, avant de revenir sur un beau moment qu'il a pu partager avant le point presse de ce lundi.

«Aujourd’hui, à Lausanne, nous avons croisé quelques enfants très heureux de nous voir. Nous avons pris des selfies, c’était un beau moment», sourit le Slovène, ravi de pouvoir entretenir une relation «très agréable» avec les fans de cyclisme. Cette semaine, le public romand aura lui aussi l'occasion d'approcher de près la star du peloton.