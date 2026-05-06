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Jusqu'aux JO 20230?
Les curleurs de la Team Schwaller vont continuer à nous faire vibrer

Malgré la déception du dernier Mondial, le quatuor du CC3C Genève ne va pas se séparer. Avec l'objectif de remporter le graal lors du Championnat du monde 2027 à Saint John.
Publié: il y a 58 minutes
Photo: Sven Thomann
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ATS Agence télégraphique suisse

Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Sven Michel et Pablo Lachat-Couchepin vont continuer à unir leurs efforts au sein de la Team Schwaller, ont-ils annoncé mercredi dans un communiqué. Ils font équipe depuis l'été 2022.

Le quatuor du CC3C Genève a brillé en février dernier en se parant de bronze lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Il avait auparavant décroché deux médailles mondiales (bronze en 2023, argent en 2025) et trois dans des championnats d'Europe (argent en 2022 et 2025, bronze en 2023).

«Nous croyons fermement en notre collectif»

Seul un grand titre manque donc encore au palmarès de la formation du skip Yannick Schwaller, qui a décidé de poursuivre son aventure dans une composition identique pour le prochain cycle olympique. Les Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises sont donc d'ores et déjà dans leur collimateur.

«Nous croyons fermement en notre collectif. Cette équipe a le potentiel de surpasser ses résultats actuels», déclare le Soleurois Yannick Schwaller, cité dans un communiqué diffusé par son équipe. Le prochain grand objectif est le championnat du monde 2027, prévu à la fin mars 2027 à Saint John, au Nouveau-Brunswick (Canada).

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Associée depuis que Peter De Cruz a mis fin à sa carrière de joueur au printemps 2022, la Team Schwaller n'était pas parvenue à se qualifier pour le Mondial 2026. Elle avait en effet subi la loi du CC Glaris en finale des championnats de Suisse, disputés juste après les JO 2026 et qualificatifs pour ce Mondial.

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