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«C'est le bon moment»
La star du curling Silvana Tirinzoni prend sa retraite

Silvana Tirinzoni met un terme à sa carrière à l'âge de 46 ans. La quadruple championne du monde, médaillée d'argent olympique à Cortina en février, a annoncé son retrait mercredi sur Instagram.
Publié: 17:59 heures
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
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Silvana Tirinzoni a décidé de mettre un terme à sa carrière.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

«Tout a commencé à l'âge de 10 ans, quand mon père m'a inscrit à un cours de curling. Maintenant, 37 ans plus tard, je sens que c'est le bon moment de prendre ma retraite», a écrit l'Argovienne dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Silvana Tirinzoni range donc son balai alors que son équipe, le «Team Tirinzoni» qu'elle forme avec Carole Howald, Alina Pätz et Selina Witschonke, occupe la première place du classement mondial. «Cela peut sembler fou de s'arrêter en étant no 1 mondial, mais je sens que j'ai repoussé mes limites jusqu'au bout», explique la skip.

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Elle aura mis un point d'orgue à sa longue carrière en février à Cortina, où elle et ses coéquipières ont remporté l'argent olympique après une défaite en finale face à la Suède (6-5). Son palmarès est également riche de quatre titres de championne du monde et de deux titres de championne d'Europe.

Ses trois coéquipières vont poursuivre leur carrière. Carole Howald souhaite se concentrer sur le mixte et la jeune Rock League, la première ligue professionnelle de curling. Quant à Alina Pätz et Selina Witschonke, elles planifient ensemble leur avenir sportif et étudient actuellement leurs options.

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