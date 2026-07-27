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Coup dur pour le Vaudois
Sébastien Buemi pénalisé pour avoir provoqué une collision

Sébastien Buemi perd sa 7e place à Tokyo après une pénalité de cinq secondes pour avoir provoqué une collision. Le Vaudois chute au 15e rang, tandis que Nico Müller termine 7e.
Publié: 10:19 heures
Le Vaudois a perdu la maîtrise de son véhicule.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

Sébastien Buemi (Envision) a perdu les points de sa 7e place obtenue lors de la deuxième course de formule E à Tokyo. Plusieurs heures après la course, le Vaudois a écopé d'une pénalité de cinq secondes.

Le pilote suisse a été sanctionné pour avoir causé une collision avec l'Espagnol Josep Marti (Cupra). En conséquence, Sébastien Buemi recule au 15e rang du classement. Le meilleur Suisse dans la capitale nippone dimanche a donc finalement été le Bernois Nico Müller (Porsche), 7e.

Un pilote genevois bien placé au général

Au championnat, la lutte pour le titre est extrêmement serrée avant les deux dernières courses prévues à Londres (15/16 août). L'Anglais Jake Dennis (Andretti) est leader avec 146 points devant le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar/144) et l'Allemand Pascal Wehrlein (Porsche/141). Tenant du titre, l'Anglais Oliver Rowland (Nissan) reste en embuscade avec 132 points.

Meilleur Suisse, le Genevois Edoardo Mortara (Mahindra) occupe le 5e rang avec 116 points.

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