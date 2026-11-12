«En quelques secondes, tout a basculé.» Accueilli mercredi par sa femme et son équipe dans le port de Norfolk, le navigateur français Armel Le Cléac'h est revenu sur le violent chavirage de son voilier pendant la Route du Rhum.

«Comme un cauchemar»: Armel Le Cléac'h raconte son chavirage pendant la Route du Rhum

«Comme un cauchemar»: Armel Le Cléac'h raconte son chavirage pendant la Route du Rhum

AFP

Après six jours en mer à bord du cargo panaméen qui l'a récupéré, le marin de 49 ans a raconté dans une vidéo transmise par son équipe le récit de son accident, survenu à l'ouest des Açores alors qu'il tentait de rattraper le leader de la course Tom Laperche.

«Tout se passait bien à bord, je pense qu'on avait fait un bon début de course, moi, le bateau et l'équipe météo, on était dans le match. Je m'apprêtais à préparer un virement de bord parce que je savais qu'il fallait préparer un passage de front. J'avais réduit la voilure», explique-t-il.

D'un coup, son géant des mers de 32 mètres de long par 23 mètres de large se met sur la tranche. Une rafale de vent très violente, à 40 noeuds (74 km/h), a tout fait basculer. «Le premier réflexe, c'est de s'accrocher. Je suis dans le cockpit et j'arrive à m'agripper en me précipitant dans l'entrée de la descente de la coque centrale. J'arrive à me mettre à l'intérieur rapidement sans être pris par l'eau et par les mouvements du bateau.»

Le bruit des alarmes résonnent, avant que l'électricité à bord ne lâche. Le Cléac'h arrive à mettre sa combinaison de survie et récupère du matériel lui permettant d'échanger avec son équipe à terre et de confirmer qu'il n'est pas blessé.

«L'impression d'être anéanti»

«C'est comme un cauchemar. Je sais qu'il faut me reposer parce que la manoeuvre avec le cargo peut être très engagée physiquement. J'ai réussi à récupérer de l'eau, un peu de nourriture et je me force à manger et boire pour pouvoir avoir la force d'être évacué.»

Huit heures plus tard, un navire panaméen qui s'était dérouté arrive à se positionner correctement et Le Cléac'h doit sauter. "Je me suis retrouvé dans l'eau au niveau de la mer, avec le cargo à une vingtaine de mètres, accroché par une corde qui me maintenait en vie."

D'abord soulagé, le vainqueur du Vendée Globe 2017 réalise ensuite que son rêve de transatlantique est terminé. «La phase d'après, c'est la décompression et l'impression d'être anéanti. Je finis sur un cargo au milieu de l'Atlantique, c'est dur à accepter. Mais j'ai de la chance d'être en vie, de ne pas être blessé donc j'essaie aussi de relativiser. J'ai été accueilli avec beaucoup de gentillesse par l'équipage du cargo.»

Quelques jours après l'accident, l'équipe de Banque Populaire a commencé les opérations de récupération du navire en pleine mer. Le skipper, qui avait déjà chaviré sur la Route du Rhum 2018, reste déterminé: «J'espère que le bateau sera en bon état dans quelques mois et que nous pourrons nous retrouver pour de nouvelles aventures ensemble.»