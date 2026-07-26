Tadej Pogacar: «Maintenant j'ai besoin d'un nouvel objectif»

Le Slovène Tadej Pogacar a triomphé pour la cinquième fois sur le Tour de France, s'inscrivant dans la légende du cyclisme. Que lui reste-t-il à gagner? Paris-Roubaix, sans doute.

AFP Agence France-Presse

«Maintenant j'ai besoin d'un nouvel objectif», a déclaré Tadej Pogacar après avoir remporté son cinquième Tour de France dimanche à Paris, un exploit incroyable.»

«Chaque victoire est spéciale... c'était mon septième Tour déjà et les sept fois j'ai fini sur le podium pour cinq victoires. Même pour écrire un roman, on aurait du mal à l'imaginer. C'est incroyable», a déclaré le Slovène, deuxième en 2022 et 2023, à l'issue d'une dernière étape ultra spectaculaire dans Montmartre et sur les Champs-Élysées.

«Ça a été une journée incroyable. Je suis sans voix, l'ambiance a été dingue, je suis content que ce soit fini et qu'on ait gagné pour la cinquième fois», a souligné celui qui rejoint dans la légende Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

«Je ne sais pas comment j'ai fait. Le plus important c'est d'aimer ce que tu fais et d'avoir des gens autour de toi à qui tu peux faire confiance, qui t'aident et qui sont là pour toi quand t'es au plus bas. Sur cette base tu peux construire et chasser tes rêves.»

«Pour gagner le Tour, il faut souffrir beaucoup»

«Pour gagner le Tour de France, il faut souffrir beaucoup, déjà juste pour y être, et ensuite pour affronter tes plus grands rivaux, tous en super forme, oui j'ai souffert», a développé le double champion du monde.

«Maintenant j'ai besoin d'un nouvel objectif. On vient de réaliser un rêve, ne nous précipitons pas, savourons d'abord», a-t-il ajouté.

Paris-Roubaix, qu'il n'a pas encore gagné? Ou le Tour d'Espagne, qui s'élance le 22 août de Monaco où il réside, pourrait-il être à son programme? «On verra, on verra», a-t-il évacué avant de rejoindre le podium et de lancer: «Ce soir, faisons la fête!».