Mi-novembre, une délégation suisse va se rendre à Istanbul pour disputer les Mondiaux de chessboxing. Plusieurs athlètes espèrent revenir avec une médaille autour du cou.

La Suisse vise les médailles aux Championnats du monde de chessboxing

La Suisse vise les médailles aux Championnats du monde de chessboxing

Thomas Freiburghaus Journaliste

Imaginez une salle de boxe: sacs de frappe alignés, ring imposant, vélos de spinning pour le cardio. Rien d’anormal jusqu’ici. Sauf que là, dans un coin, apparaît une petite table pliable noire, entourée de deux chaises. Posé dessus… un échiquier et des pions. Soit tout le nécessaire pour s’initier au chessboxing, une discipline encore jeune qui allie la boxe anglaise et les échecs. Le principe est plutôt simple: on commence par un round de trois minutes d’échecs en blitz, avant de monter sur le ring pour boxer trois minutes. Les rounds s’enchaînent jusqu’à tomber: échec et mat ou KO.

Swiss Chessboxing Une discipline venue de la BD C’est dans Froid Equateur, troisième tome de La Trilogie Nikopol, que l’auteur de BD français Enki Bilal invente le chessboxing, en 1992. Il faudra ensuite attendre onze ans pour que Iepe Rubingh, un artiste hollandais, crée la World Chess Boxing Organisation (WCBO) et organise le premier combat de l’histoire. La fédération suisse, elle, naît en 2024 sous l’impulsion de Johann Zoller. Une discipline venue de la BD C’est dans Froid Equateur, troisième tome de La Trilogie Nikopol, que l’auteur de BD français Enki Bilal invente le chessboxing, en 1992. Il faudra ensuite attendre onze ans pour que Iepe Rubingh, un artiste hollandais, crée la World Chess Boxing Organisation (WCBO) et organise le premier combat de l’histoire. La fédération suisse, elle, naît en 2024 sous l’impulsion de Johann Zoller. Plus

Un bon moyen de travailler «et mentalement et physiquement», dixit Johann Zoller, président de la Swiss Chessboxing Federation. Mais aussi une discipline qui demande d’être calé dans deux sports. Au risque de voir le boxeur professionnel se faire mettre échec et mat ou le grand maître se manger un KO dans les dents.

Une aventure solo en Arménie

Ce sport plutôt jeune détonne et attire de plus en plus de curieux, à une époque où les échecs sont devenus incontournables sur internet, via des plateformes comme chess.com. «Plusieurs coachs me contactent pour créer des créneaux. Il y a un vrai intérêt», avance Johann Zoller depuis la salle de boxe «Le Carré», partenaire de la première heure.

Ce Genevois a découvert le chessboxing sur internet il y a quelques années. «J’ai trouvé ça hyper original et marrant», raconte-t-il. Après avoir pris des renseignements, il se rend compte que la sixième édition des Championnats du monde de Chessboxing se tient en octobre 2024 à Erevan, capitale de l’Arménie. «Je trouvais ça drôle d’y aller en solo pour représenter la Suisse», se marre Johann Zoller.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Alors, celui qui pratiquait déjà les échecs et la boxe, mais était «moyen dans les deux», se motive. Il rédige les statuts nécessaires à la création d’une fédération suisse, monte une association et part combattre en Arménie. Une défaite plus tard, il revient au pays encore plus enthousiaste et surtout avec l’envie de faire profiter d’autres athlètes de cette folle expérience.

Des médailles pour la Suisse?

Aujourd’hui, la fédération a grandi, s’est structurée et une nouvelle délégation suisse se prépare pour la huitième édition des Mondiaux, qui se tiendra du 16 au 22 novembre à Istanbul. Au sein de cette équipe: Philippe-Alexandre Belghanem , Nikolay Volkov ou Aurore Paykov Vesselova, tous résidents genevois et quasi novices dans ce sport qu’ils ont commencé il y a quelques mois tout au plus (même si tous pratiquaient les échecs et la boxe avant). Tous trois nous ont témoigné leur excitation avant ce grand rendez-vous inédit.

Les Suisses se dirigent désormais vers les Championnats du monde, avec pour objectif de représenter le pays du mieux qu’ils peuvent et de vivre une expérience hors du commun. Et pourquoi pas jouer les médailles? Tant chez les femmes que chez les vétérans, la Suisse pourrait bien ramener des breloques.