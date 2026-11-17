La Genevoise Aurore Paykov Vesselova, 16 ans, est l’un des grands espoirs suisses de la boxe anglaise. Également passionnée par les échecs, elle se rend aux Mondiaux de chessboxing avec de grandes ambitions.

Thomas Freiburghaus Journaliste

«De base, je faisais juste de la boxe. Les échecs, j’en faisais à côté.» Voilà ce que raconte Aurore Paykov Vesselova, 16 ans, quand on lui demande comment elle en est venue jusqu’au chessboxing, alliage de boxe anglaise et d’échecs.

En fait, tout est parti d’un article de la Tribune de Genève titré «Aurore Paykov adore les échecs et boxe comme personne en Suisse». Ni une ni deux, Johann Zoller, président de la Swiss Chessboxing Federation, la contacte et lui apprend l’existence de ce sport particulier. «Je suis venu au premier entraînement et j’ai trop aimé», continue celle qui boxe depuis ses neuf ans.

La médaille à Istanbul?

«C’est trop cool de mettre les deux ensemble. Il faut tout donner aux deux, savoir gérer le changement de rythme», analyse la jeune fille. Une nouvelle discipline pour celle qui compte 18 victoires en 20 combats de boxe anglaise, ainsi qu’un Elo de 1500 sur chess.com. De quoi apprivoiser le chessboxing en seulement trois mois et se rendre, déjà, aux Championnats du monde d’Istanbul, du 16 au 22 novembre prochains.

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Elle y représentera, «enfin», la Suisse, elle qui est née à Paris, a vécu un temps en France voisine, mais a toujours pratiqué ses sports à Genève. «C’est trop bien, c’est le plus grand événement de chessboxing et on le fait direct. On peut viser haut, j’aimerais bien ramener une médaille», se réjouit-elle.

16 ans, mais déjà expérimentée

La boxeuse du Club Pugilistique de Carouge a l’avantage de connaître la pression, elle qui a déjà disputé des combats internationaux en boxe et pris part à des Championnats mondiaux et européens en tir sportif. «C’est bien que j’aie déjà fait tout ça. J’aurai moins de pression. Et j’ai l’habitude de voyager sans mes parents, je vais pouvoir bien profiter parce que j’ai déjà vécu ça plusieurs fois», sourit celle qui est à la recherche d'une aide sportive, avec maturité.

Le seul hic pourrait, en fait, se trouver du côté des adversaires. Déjà que les filles de 16 ans combattant en -75 kg ne courent pas les rues en boxe anglaise, autant dire que c’est pire pour le chessboxing. Aurore, elle, se voit déjà «gérer» face à des adversaires plus âgées. Et ramener une médaille à la Suisse.