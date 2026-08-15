Au lendemain de sa chute en demi-finale, Audrey Werro est devenue championne d'Europe du 800 m. Afin d'éviter des messages peu amicaux, la Fribourgeoise avait coupé les réseaux sociaux. Bien lui en a pris.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y a eu polémique jeudi, lors des demi-finales du 800 m. Audrey Werro a chuté lors de la première série, avant d'être finalement repêchée. Du côté des autres nations, tout le monde n'était pas forcément d'accord avec cette décision. Il va sans dire que certains fans néerlandais ou britanniques auraient préféré que la plus grande adversaire de Femke Broeders-Bol et Keely Hodgkinson ne puisse pas participer à la finale. Mais à 21h46, heure de Birmingham, la Fribourgeoise était bel et bien sur la piste.

Et, lors de cette finale du double tour de piste, la locomotive de Courtepin a écrasé la concurrence, se parant d'or pour la toute première fois sur la scène continentale chez les élites. Impressionnant, surtout après la mésaventure de la veille.

«Je savais que j'avais ma place»

«Physiquement, j'étais prête et je n'avais pas de gros problèmes, seulement quelques égratignures, a confié Audrey Werro après la finale. Le plus dur était mentalement de me dire que j'étais en finale sans avoir terminé la course dans les trois premières positions. Ce changement de scénario a été un peu dur. Mais j'ai décidé de saisir cette deuxième chance pour en faire quelque chose de bien.» Plus que «bien» même.

Pourtant, tout n'a pas été facile pour la Fribourgeoise lors des dernières 36 heures. Sur les réseaux sociaux, certains n'étaient pas du tout d'accord avec la décision d'European Athletics de la repêcher. Au point qu'Audrey Werro a désinstallé son application Instagram. «Je coupe toujours un peu les réseaux sociaux avant les championnats, appuie-t-elle. Après la demi-finale, c'était d'autant plus nécessaire.» La légitimité de sa place était au centre des débats. «J'ai donc décidé de tout couper et de faire abstraction de ce que les gens pouvaient dire, souffle-t-elle après son titre. Je savais qu'au final j'avais ma place et que les organisateurs en avaient décidé ainsi.»

L'aide de Veronica Vancardo

En plus de la cure de réseaux sociaux, Audrey Werro a également pu compter sur le soutien de ses proches entre les deux courses. Sa compatriote Veronica Vancardo a, par exemple, mangé avec elle jeudi. «Le mieux dans ces moments, c'est de ne pas parler athlétisme, détaille celle qui a terminé à la huitième place de la finale. On a essayé de lui changer les idées et je pense que ça l'a aidée.»

D'emblée, la coureuse du CA Fribourg tempère son apport: «Bon, Audrey sait aussi très bien gérer ce genre de moments sans mon aide. C'est une star et elle est bien accompagnée.» Toujours est-il qu'au moment où elle était au plus bas, la nouvelle championne d'Europe a dû apprécier recevoir du soutien de Veronica Vancardo et des autres.

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Et en ce qui concerne son application Instagram, Audrey Werro l'a rapidement réinstallée après la finale, comme le prouvent les quelques posts qu'elle a repartagés. Et tant pis pour les quelques commentaires de haters, fondus dans la masse de messages de félicitations.