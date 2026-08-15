Le relais suisse féminin du 4x100 m brille aux Européens de Birmingham en remportant sa demi-finale en 42''38. Les relayeuses visent la médaille en finale ce samedi soir.

Annik Kälin doit tout donner sur 800 m pour décrocher le bronze

Annik Kälin doit tout donner sur 800 m pour décrocher le bronze

ATS Agence télégraphique suisse

Annik Kälin devra sortir le grand jeu lors du 800 m pour se hisser sur le podium de l'heptathlon samedi aux Européens de Birmingham. La Grisonne a reculé au 4e rang après le lancer du javelot.

Après avoir pris les commandes de cet heptathlon grâce à ses 6m81 réalisés à la longueur, Annik Kälin est rentrée dans le rang. La meilleure performeuse mondiale de l'année (6819 points) a dû se contenter d'un jet à 44m39, à son premier essai, qui ne lui rapporte que 752 points. Elle affiche désormais 5707 points au total.

La Grisonne, dont le record sur 800 m est de 2'11''33, accuse 34 longueurs de retard sur Sofie Dokter qui «vaut» pour sa part 2'10''88. Elle devra donc reprendre environ 2''5 à la Néerlandaise. L'or semble promis à l'Irlandaise Kate O'Connor (5812 points), Emma Oosterwegel pointant au 2e rang avec 5761 points.

Les relayeuses du 4x100 m en finale

Le relais féminin suisse du 4x100 m peut en revanche envisager de décrocher enfin une médaille dans un grand championnat samedi soir. Géraldine Di Tizio-Frey, Ajla Del Ponte, Léonie Pointet et Salomé Kora ont remporté la deuxième demi-finale en 42''38, soit le 3e temps total derrière l'Italie et la Grande-Bretagne.

Le quatuor masculin du 4x100 m ne verra en revanche pas la finale. Le médaillé de bronze du 200 m Timothé Mumenthaler, Daryl Bachmann, Felix Svensson et le champion d'Europe du 110 m haies Jason Joseph ont terminé au 5e rang de la deuxième demi-finale en 39''18, manquant la qualification au temps pour... 1 centième.

Déception sur 1500 m

Aucune Suissesse ne disputera pas ailleurs la finale du 1500 m dimanche. La déception est surtout grande pour la Jurassienne bernoise Joceline Wind, 8e de la 1re série (4'10''95) à 0''11 de la 6e et dernière place qualificative.

Delia Sclabas a quant à elle terminé 7e de la 2e série (4'09''09), échouant à 0''11 de la finale malgré une dernière ligne droite de feu. Lilly Nägeli (15e de la 1re série en 4'19''28) a pour sa part manqué nettement le coche.