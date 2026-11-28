Le catcheur australien Jermaine Haley, connu sous le nom de Bronson Reed, est mort vendredi à 38 ans des suites de complications médicales, a annoncé la WWE.

Le monde du catch en deuil après la mort soudaine de Bronson Reed

Le monde du catch en deuil après la mort soudaine de Bronson Reed

Star du catch professionnel, Jermaine Haley, plus connu sous le nom de Bronson Reed, est mort à l'âge de 38 ans. La World Wrestling Entertainment (WWE), la principale ligue de la discipline aux Etats-Unis, l'a annoncé vendredi.

Le décès du catcheur, né en Australie, survient quelques semaines après son combat contre le Nigérian Oba Femi lors de l'événement «Crown Jewel» à Riyad en Arabie saoudite. Dans un message publié sur X, la WWE s'est dite «profondément attristée d'annoncer que Jermaine Haley, également connu sous le nom de Bronson Reed, (était) décédé plus tôt dans la journée à l'âge de 38 ans à la suite de complications médicales», sans fournir davantage de détails.

La ligue a rendu hommage à Reed, le qualifiant de «figure emblématique de la WWE (...) Mais surtout, une personne extraordinaire, un père de famille dévoué et un collègue très apprécié». Né à Adélaïde en Australie, Bronson Reed est décrit sur le site de la ligue comme une «force de la nature» dotée d'une «agilité surprenante pour dominer ses adversaires» sur le ring. Il avait fait ses débuts dans la WWE en 2019.