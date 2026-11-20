Michael Vogt va devoir combattre son traumatisme à Altenberg. Le pilote de bobsleigh suisse retourne sur les lieux où le pousseur Sandro Michel s'était gravement blessé en 2024.

La star du bobsleigh suisse fait son retour sur une piste traumatisante

La star du bobsleigh suisse fait son retour sur une piste traumatisante

Matthias Dubach

Le 13 février 2024 est une journée noire dans l’histoire du bobsleigh suisse. Ce jour-là, le pousseur Sandro Michel avait été grièvement blessé lors d’un effroyable accident sur la piste d’Altenberg (Allemagne).

Depuis, l’équipe de Sandro Michel, composée autour du médaillé de bronze olympique Michael Vogt, préférait éviter la piste tristement célèbre. Michael Vogt a boycotté les courses de la Coupe du monde en Saxe lors des dernières saisons. Notamment parce qu'après l'accident de Sandro Michel, les exploitants de la piste ont fait preuve de peu d’empathie et que les changements apportés à la sécurité étaient à peine visibles.

Michael Vogt vise un globe de cristal

Dans deux semaines, le début de la saison 2026/27 aura donc lieu à Altenberg. Avec Michael Vogt comme numéro 1 suisse: le Schwytzois revient à contrecœur sur la piste mal-aimée, où un coéquipier a failli perdre la vie. La fin de ce boycott est liée aux objectifs de Michael Vogt pour la nouvelle saison. Le médaillé olympique vise le classement général de la Coupe du monde. «Pour cela, il faut constamment figurer aux avant-postes, dans les huit courses», explique Michael Vogt. Et donc aussi à Altenberg.

Comme en ski, des globes de cristal sont décernées en bob à la fin de la saison, mais elles récompensent l’ensemble du podium. «Un globe serait sympa», lance Michael Vogt, qui n’en possède encore aucun. En 2023/24, il était en lice pour un globe de cristal jusqu’à l’accident de Sandro Michel. Au final, il lui a manqué seulement sept petits points pour monter sur le podium (entièrement allemand) du bob à deux.

Amadou Ndiaye absent

Cette fois encore, les Allemands font figure de favoris. Le champion du monde Francesco Friedrich a fait à nouveau une très forte impression lors de la préparation, avec son pousseur Simon Wulff, de retour après une suspension pour dopage. Mais la retraite du champion olympique Johannes Lochner redistribue les cartes derrière.

Michael Vogt sait notamment grâce aux courses olympiques qu’il peut rivaliser avec les équipes allemandes. «Si tout le monde est en forme dans l’équipe», tempère-t-il. Une remarque justifiée: avec la blessure du puissant Amadou Ndiaye, le pousseur le plus rapide de Michael Vogt sera encore absent plusieurs semaines. En revanche, Michael Vogt est lui-même plus en forme que jamais. Pour la première fois, il a effectué sa préparation estivale sous la direction de l’entraîneur de sprint Patrick Saile, qui encadre de nombreux athlètes suisses. «C’était mon meilleur été depuis des années, je me suis beaucoup amusé.»

Timo Rohner ne peut pas en dire autant: à l’automne, il marchait avec des béquilles. Il pourra certes prendre le départ avec le deuxième bob suisse à Altenberg, mais il est encore fortement diminué après sa blessure au pied.