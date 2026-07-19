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Déception pour la Vaudoise
Zoé Claessens échoue au pied du podium aux Mondiaux de Brisbane

Déception pour Zoé Claessens aux Mondiaux de BMX Racing à Brisbane. La Vaudoise a dû se contenter d'une 4e place, à seulement 0''245 du bronze.
Publié: il y a 36 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
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Déception pour Zoé Claessens aux Mondiaux de BMX Racing à Brisbane.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Zoé Claessens a terminé à la pire des places, la 4e, lors des Mondiaux de BMX Racing de Brisbane. Les classements ont été établis en fonction des résultats et des chronos des 8es de finale, disputés samedi, le vent ayant empêché la poursuite des joutes dimanche.

La déception doit être grande pour Zoé Claessens. La Vaudoise, médaillée de bronze des JO de Paris 2024, a échoué à 0''245 du bronze. Elle a remporté avec aisance son 8e de finale, évidemment sans savoir que quelques centièmes de moins lui auraient permis de se hisser sur le podium.

Deuxième meilleure Suissesse, Nadine Aeberhard a terminé 7e, alors que la Genevoise Thalya Burford s'est classée 22e. Chez les hommes, le meilleur représentant helvétique fut Loris Aeberhard, 14e d'une épreuve remportée par l'Australien Jesse Asmus. Chez les dames, le titre est revenu à la Britannique Bethany Schriever.

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