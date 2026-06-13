Loris Aeberhard, 27 ans, remporte sa première victoire en Coupe du monde de BMX à Papendal, devançant Jaymio Brink et Cameron Wood. Zoé Claessens termine 4e chez les dames, à trois centièmes du podium.

Loris Aeberhard remporte sa première victorie en Coupe du monde

Loris Aeberhard remporte sa première victorie en Coupe du monde

ATS Agence télégraphique suisse

Loris Aeberhard a remporté la première des deux épreuves de Coupe du monde de BMX disputées à Papendal, aux Pays-Bas. Le Bernois de 27 ans s'est imposé devant le Néerlandais Jaymio Brink et l'Américain Cameron Wood.

Il s'agit de la première victoire en Coupe du monde pour Aeberhard. Chez les dames, Zoé Claessens et Nadine Aeberhard se sont classées respectivement 4e et 5e derrière la Néerlandaise Laura Smulders. Claessens, médaillée de bronze aux JO, a manqué le podium pour seulement trois centièmes.