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La première paire suisse 5e
Les beach-volleyeuses américaines en démonstration à Gstaad

Podium 100% américain au tournoi Elite16 de Gstaad! La paire Kristen Cruz/ Taryn Brasher a vaincu le duo Julia Donlin/Lexa Denaburg en finale. La paire Megan Kraft/Kelly Cheng complète le podium. Côté suisse, Tanja Hüberli et Nina Brunner terminent 5e.
Publié: il y a 11 minutes
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Les Américaines envoyé trois duos sur le podium du tournoi Elite16 de Gstaad.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les Américaines Kristen Cruz et Taryn Brasher remportent ont enlevé un 3e titre consécutif lors du tournoi Elite16 de Gstaad. Elles ont battu en finale leurs compatriotes Julia Donlin et Lexa Denaburg 21-19 21-19.

La troisième place du podium revient également à un duo américain puisque Megan Kraft et Kelly Cheng se sont imposées en petite finale face à Katja Stam et Raisa Schoon. Les Néerlandaises avaient éliminé en quarts de finale les médaillées de bronze olympiques Tanja Hüberli et Nina Brunner. Hüberli/Brunner ont néanmoins obtenu le meilleur résultat helvétique dans l’Oberland bernois en se classant 5e.

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