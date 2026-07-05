Les beach-volleyeuses américaines en démonstration à Gstaad

ATS Agence télégraphique suisse
Les Américaines Kristen Cruz et Taryn Brasher remportent ont enlevé un 3e titre consécutif lors du tournoi Elite16 de Gstaad. Elles ont battu en finale leurs compatriotes Julia Donlin et Lexa Denaburg 21-19 21-19.
La troisième place du podium revient également à un duo américain puisque Megan Kraft et Kelly Cheng se sont imposées en petite finale face à Katja Stam et Raisa Schoon. Les Néerlandaises avaient éliminé en quarts de finale les médaillées de bronze olympiques Tanja Hüberli et Nina Brunner. Hüberli/Brunner ont néanmoins obtenu le meilleur résultat helvétique dans l’Oberland bernois en se classant 5e.
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