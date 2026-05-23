La Genevoise Morgane Herculano décroche son premier podium

ATS Agence télégraphique suisse
Morgane Herculano a brillé vendredi et samedi à Bali. La Genevoise de 26 ans a décroché une belle 3e place en ouverture des Diving World Series 2026, cueillant ainsi son premier podium dans la prestigieuse série mondiale de haut vol.
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