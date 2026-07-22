Victorieux aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 et de Pékin en 2008, Olaf Tufte n'est plus. Le rameur le plus titré du pays laisse laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants.

ATS Agence télégraphique suisse

Le monde sportif norvégien pleure la disparition du rameur le plus titré du pays: Olaf Tufte, double champion olympique en skiff, est décédé à l'âge de 50 ans. C'est ce qu'ont rapporté les médias norvégiens, se référant à un communiqué de sa famille.

Selon ces informations, Tufte aurait été retrouvé inconscient dans sa propriété. Il laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants.

Tufte avait remporté l’or aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 et de Pékin en 2008. Il a continué à connaître le succès même à un âge avancé: à 40 ans, le rameur a remporté sa dernière médaille, une médaille de bronze olympique en deux de couple, à Rio en 2016.