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Avec un invité prestigieux
Le Geneva Supercar Show ouvre sa 4e édition au Domaine du Grand Malagny

Le Geneva Supercar Show revient dès ce jeudi au Domaine du Grand Malagny, à Genthod. Cette 4e édition réunit supercars, hypercars et avant-premières, avec Bentley en invité d'honneur.
Publié: il y a 34 minutes
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Le Domaine du Grand Malgny ouvre ses portes aux voitures de luxe.
Photo: DR
Blick Sport

Démarrez les moteurs: Genève retrouve ses bolides. Pour sa quatrième édition, le Geneva Supercar Show entrepose ses bolides les 11 et 12 juin 2026 au Domaine du Grand Malagny, somptueux écrin classé niché à Genthod, aux portes de Genève. Coup d'envoi le jeudi à 10h00, après le traditionnel coupé du ruban, en présence de la maire de Genthod Geneviève Cadei-Millot et des têtes d'affiche de l'organisation.

La star, cette année, c'est Bentley. Invité d'honneur, le constructeur britannique s'offre le devant de la scène et son propre Panel Talk, le vendredi à 15h00, pour disserter design et savoir-faire maison. La veille, Ferrari et Garage Zenith donnent le coup d'envoi des conférences avec «The passion that drives us», histoire de mettre tout le monde dans l'ambiance.

Et le plateau, lui, a de quoi faire monter la pression: Lamborghini, qui déroule sa gamme hybride «We Are Full Hybrid», Ferrari, McLaren, Maserati et Dallara se disputent les regards, aux côtés de Lucid, de Denza (groupe BYD) ou de la rarissime Delage D12 et ses 1000 chevaux. Les préparateurs ne sont pas en reste, de Brabus à Larte Design en passant par Techart et ABT, virtuoses du sur-mesure. Et pour sortir des sentiers battus, le salon ouvre grand ses portes au deux-roues avec VTOPIA et au nautisme de luxe, façon Dolce Vita, avec la sublime Riva Iseo de Genevaboats.

Le Geneva Supercar Show 2026 ne cache pas son ambition: devenir, édition après édition, le rendez-vous qui compte sur la scène internationale des voitures de grand luxe. Et les organisateurs s'en donnent les moyens en ouvrant grand les portes du Domaine du Grand Malagny, un lieu qui à lui seul vaudrait déjà le détour.

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