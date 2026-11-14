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«Il n’y a pas d’agressivité»
Aux Automnales de Palexpo, des combats d'arts martiaux en toute bienveillance

Les Automnales accueillaient samedi des compétitions internationales d'arts martiaux. Rencontre avec Claudio Alessi, organisateur du «salon de l'art du mouvement» à la grande foire genevoise.
Publié: il y a 8 minutes
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Claudio Alessi, organisateur comblé du «salon de l'art du mouvement» aux Automnales.
Photo: Thomas Freiburghaus
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Thomas FreiburghausJournaliste

Ça y est, l'automne est arrivé à Genève. Les écharpes sont de sortie et les arbres perdent leur feuilles. Ces phénomènes saisonniers sont accompagnés, comme chaque année depuis 2009, par Les Automnales, qui prennent place à Palexpo du 6 au 15 novembre.

On s’y presse normalement pour acheter son nouveau canapé chez «Ameublement Vionnet», sa nouvelle machine à café chez «Nespresso» ou son tapis d’Orient chez «Maison Hug». Ou encore pour aller manger un bout chez les nombreux restaurateurs du «food festival». Mais aussi pour vibrer au «salon de l’art du mouvement», situé dans un coin de la halle, derrière les effluves de poulet frit et de dim sum.

Un organisateur aux mille vies

Là-bas, à peine débarqués que l’on aperçoit deux gamins se balancer mandales et coups de pied. Rassurez-vous, cela n’a rien d’une bagarre de rue entre enfants qui ont ingéré trop de sucre. Les combattants sont bien protégés et la scène se déroule au centre d’un grand tatami, sous les yeux plein de bienveillance de professeurs, d'arbitres et de juges.

Car samedi, se tenaient à Palexpo des compétitions internationales d’arts martiaux: à base de karaté, de kick-boxing ou de jiu-jitsu brésilien. Une trentaine de nations étaient représentées, nous renseigne Claudio Alessi, figure bien connue des arts martiaux en Suisse et organisateur du «salon de l’art du mouvement» aux Automnales. «Ce n’est pas forcément un public qui serait venu, ça leur permet de découvrir», se réjouit cet homme aux mille vies, fondateur de la fédération de bras de fer suisse dans les années 80, de l’association «No Difference» (inclusion des personnes atteintes d'un handicap par les arts martiaux) et qui sera bientôt décoré de l'Ordre du Soleil Levant par le Japon.

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«Nous sommes le 3 juillet, au premier jour de l’ascension du mont Fuji, explique le Genevois Claudio Alessi, préparateur physique et mental de Lucie Retail, ici à son côté. Nous sommes partis à 2350 m d’altitude, nous arriverons au sommet, situé à 3776 m, le lendemain. Nous allons marcher 17 km. Derrière nous, on aperçoit un torii, il y en a neuf en tout, un par station. Au Japon, ils symbolisent la frontière physique et spirituelle entre le monde des mortels et celui des dieux.»
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«Je suis dans le domaine depuis l’âge de 4 ans, soit presque 58 ans. Ce sont des années de contact», déclare celui qui avait fondé le salon des arts martiaux à Genève, avant que celui-ci ne fusionne avec «Expo Danse», voici 17 ans. En naît le «salon de l’art du mouvement», qui mêle danse, arts martiaux et donc arts tout court. Cela fait 15 ans qu’il fait partie des Automnales.

Combattre sans agressivité

Cette année, s’y sont, par exemple, déroulés une compétition de sumo ou un gala de salsa, la veille au soir. «Ça a duré jusqu’à minuit, se marre Claudio Alessi. J’ai eu des retours des restau, qui m’ont remercié. On a fini tard et les gens avaient faim. Ça a été une belle collaboration entre ce qui se passe au food et ce qui se passe ici. Ça fait circuler les gens.»

Aujourd’hui, ce sont donc les arts martiaux qui sont à la fête. Pas de quoi réfréner le trafic de curieux venus jeter un œil. «Il n’y a pas d’agressivité. Depuis ce matin, on a eu 0 accident. Il peut y avoir des KO, c’est tout de suite impressionnant, mais on n’a pas envie de montrer cet aspect-là, il faut de la bienveillance», explique celui qui a dû calmer quelques combattants adultes pour préserver sa vision de sa discipline.

Les passants ont, en tout cas, l’air amusé par cette partie de la grande foire. «Moi, ça ne me dérange pas, il y en a toujours eu. J’espère juste qu’elle n’en fera pas», plaisante Lisa, mère de famille, en montrant sa fille qu’elle tient dans les bras. Venue voir s’il y avait de la danse, elle reste observer un instant les combats. «C’est bien, ça fait venir des jeunes aux Automnales», lance-t-elle. Encore une fois cette idée de découverte, de mouvement, d’art. Trois notions chères à Claudio Alessi, organisateur comblé d'un salon qui porte bien son nom.

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