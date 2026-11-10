300'000 francs de gains, une saison exceptionnelle et une situation financière enfin confortable: Audrey Werro pourrait se faire largement plaisir. Mais la Fribourgeoise n'a rien d'une star aux goûts extravagants.

Audrey Werro réalise un rêve pour la modique somme de 190 francs

Audrey Werro réalise un rêve pour la modique somme de 190 francs

En bref Audrey Werro a décroché 300'000 francs de gains cette saison

Elle a révélé quel grand rêve elle a réalisé avec cet argent

Audrey Werro est désormais souvent abordée dans la rue

Yara Vettiger

Chanel? Dior? Prada? Après une saison de rêve, Audrey Werro aurait toutes les raisons de s'offrir quelques folies. Mais la nouvelle sensation de l'athlétisme suisse a des envies bien plus modestes.

Lors de la Swiss Athletics Night, à Berne, la Fribourgeoise de 22 ans a déjà son dernier achat avec elle. Elle le présente fièrement: un petit sac argenté de la marque suisse Freitag, le modèle F141 Beryl. Son prix? 190 francs. «J'ai toujours rêvé d'avoir un sac Freitag!», raconte-t-elle en riant.

«C'est mon cadeau à moi-même»

Audrey Werro a repéré ce sac dans une vitrine à Berne. Le coup de cœur a été immédiat. «Je me suis dit: oui, c'est mon cadeau à moi-même. Je me l'offre!»

Il faut dire que la spécialiste du 800 mètres a de quoi se faire plaisir. Au cours de son incroyable saison 2026, elle a déjà engrangé 300'000 francs de primes officielles. Et ce montant ne comprend même pas ses contrats de sponsoring, ses primes de départ ou les contributions de ses mécènes.

La Fribourgeoise a remporté les six meetings de Diamond League auxquels elle a participé, décroché le titre de championne d'Europe et triomphé lors de l'Ultimate Championship. Cette année, elle s'est installée parmi les toutes meilleures athlètes de la planète. Son petit luxe? Un sac à 190 francs.

Audrey Werro pense déjà à l'avenir

Pour la coureuse de 800 mètres, cette nouvelle aisance financière constitue une expérience inédite. En décembre 2025 encore, elle expliquait devoir compter chaque franc pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, elle peut enfin souffler. «C'est vraiment cool. Je n'ai plus de soucis.»

Elle peut surtout se consacrer entièrement à son sport, sans avoir constamment les questions financières en tête. «Je ne dois plus penser à l'argent. C'est bien pour moi.» Pas question pour autant de dépenser sans compter. La Fribourgeoise préfère anticiper: «Il faut garder des réserves, pour les années à venir et pour pouvoir continuer à financer ma carrière.»

Au-delà de cette nouvelle liberté financière, sa vie quotidienne a également changé. À Fribourg, elle est désormais régulièrement reconnue dans la rue. «C'est nouveau. Je dois m'y habituer. Mais j'aime ça! Les gens sont très respectueux.»

Après la pause, retour à l'entraînement

Au terme de cette saison exceptionnelle, Audrey Werro s'est d'abord accordé une vraie coupure. Quatre semaines de vacances, dont deux passées à découvrir le Danemark, la Suède et la Norvège. Depuis, elle a retrouvé le chemin de l'entraînement. «Nous sommes actuellement en phase de préparation», explique-t-elle.

Déjà sacrée «Rising Star» l'année dernière, elle vient cette fois d'être désignée «Athlète européenne de l'année». Une distinction qu'elle peine encore à réaliser. «C'est vraiment fou. C'est une récompense pour moi, parce que je travaille très dur pour réaliser ces chronos.»

Finalement, pas besoin de porter du Chanel pour avoir atteint les sommets.