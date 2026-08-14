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Les points forts et faibles
Trois grandes dames vont se disputer le titre du 800 m

Audrey Werro, Femke Broeders-Bol et Keely Hodgkinson. Ces trois femmes devraient se disputer la couronne continentale sur 800 m ce vendredi. Coach de la Fribourgeoise, Christiane Berset Nuoffer nous livre les points forts et faibles de chacune.
Publié: 16:59 heures
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Comment Audrey Werro va-t-elle rebondir vendredi lors de la finale?
Photo: imago/Beautiful Sports
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Matthias DavetJournaliste Blick

Et dire que le duel à trois a failli ne jamais voir le jour. Jeudi, lors des demi-finales du 800 m, Audrey Werro a chuté lors du sprint final. Il a fallu attendre le repêchage de la Fribourgeoise pour que le mano a mano soit validé.

Cet incident est désormais derrière et les trois grandes dames que sont la pensionnaire du CA Belfaux, la Britannique Keely Hodgkinson et la Néerlandaise Femke Broeders-Bol vont pouvoir se disputer la médaille d'or. À moins qu'une autre spécialiste du double tour de piste décide de venir jouer les entermetteuses.

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Toujours est-il qu'avant la finale, vendredi à 22h46 en Suisse, Christiane Berset Nuoffer analyse ce duel. La coach d'Audrey Werro nous propose un point positif et un négatif pour chacune des coureuses.

Comment Audrey Werro va-t-elle rebondir?

Photo: keystone-sda.ch

➕ «Le gros point fort d'Audrey, c'est clairement la confiance qu'elle a accumulée ces derniers temps. Elle sent qu'elle est capable et a déjà fait des super temps cette saison. On sait qu'elle peut aller très vite.»

➖ «Le plus difficile pour elle sera de savoir quelle course faire stratégiquement lors de la finale. Osera-t-elle courir «à la Audrey», c'est-à-dire de manière libérée devant? Clairement, des trois, c'est celle qui a le moins d'expérience en grand championnat.»

Keely Hodgkinson, devant son public

Photo: keystone-sda.ch

➕ «Keely est tellement rapide et facile. Elle a tant d'expérience qu'elle a tous les scénarios de course en tête. En plus, elle adore prendre les devants et attaquer.»

➖ «Elle a peut-être été un peu désécurisée d'avoir été battue par Audrey à Stockholm. Ça pourrait avoir un petit impact sur sa confiance. Mais on l'a vue courir ici jusqu'à présent…»

Femke Broeders-Bol, une première à ce niveau

Photo: IMAGO/SportPix UK

➕ «Le relâchement de Femke est impressionnant. À chaque fois qu'elle pose le pied au sol, on a l'impression qu'elle utilise toute l'énergie dans sa foulée. En vitesse pure, c'est de loin la meilleure.»

➖ «Sur 800 m, elle n'a pas encore fait beaucoup de courses. Elle manque peut-être un peu d'expérience dans la gestion. Mais bon, elle apprend tellement vite…»

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