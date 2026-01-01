Anthony Joshua, ex-champion du monde des poids lourds, a quitté mercredi l'hôpital de Lagos au Nigeria, selon les autorités. Le Britannique y était soigné après un accident de la route dans lequel deux de ses proches sont morts.

Anthony Joshua a quitté l'hôpital après son accident au Nigeria

ATS Agence télégraphique suisse

«Anthony Joshua a quitté l'hôpital en fin d'après-midi, le coeur lourd et bouleversé par la perte de ses deux amis proches, mais il a été jugé apte sur le plan médical à se rétablir chez lui», ont déclaré mercredi soir dans un communiqué commun les porte-parole des États d'Ogun et de Lagos.

L'accident est survenu lundi matin dans la ville de Makun, le long de l'autoroute reliant Lagos, la capitale économique, à Ibadan, ville du sud-ouest du pays.

Le véhicule «semble avoir roulé au-dessus de la vitesse autorisée»

La voiture dans laquelle circulait Anthony Joshua «semble avoir roulé au-dessus de la vitesse autorisée sur ce tronçon, et (le conducteur) a perdu le contrôle dans une manoeuvre de dépassement, percutant un camion qui était à l'arrêt sur le bord de la route», selon un communiqué du Corps fédéral de la sécurité routière du Nigeria.

Anthony Joshua, 36 ans, se trouvait en vacances dans le pays, où sont nés ses parents. Le 20 décembre, il avait battu par KO le youtubeur devenu boxeur Jake Paul, dans un combat mis en scène par Netflix avec une démesure de moyens, pour une bourse estimée à 184 millions de dollars (156 millions d'euros).