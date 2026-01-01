Qui sera la sportive et le sportif de l'année 2025?

La championne du monde Ditaji Kambundji va-t-elle aussi remporter la course aux Sports Awards? Et Marco Odermatt gagnera-t-il pour la cinquième fois consécutive? Les prix seront décernés ce dimanche, mais Blick vous permet déjà de voter.

C'est à nouveau l'heure du gala. Les figures emblématiques du sport suisse sortent leurs élégantes robes de soirée et leurs costumes chics et se mettent sur leur 31. Ce dimanche (20h05, RTS 2), les meilleurs athlètes de Suisse seront réunis dans le cadre des Sports Awards.

Avec Fabienne Gyr et Rainer Maria Salzgeber, c'est un duo alémanique qui a fait ses preuves qui animera le show à Zurich, mais une première pourrait avoir lieu sur scène: Ditaji Kambundji, la star de l'athlétisme, va-t-elle rafler la mise? La Bernoise a fait sensation en septembre en remportant l'or sur 100 m haies aux championnats du monde, marquant ainsi l'histoire du sport suisse. Ou est-ce plutôt Lara Gut-Behrami qui recevra à nouveau le prix? Après ses récompenses de 2023 et 2024, il s'agirait d'un triplé et d'un quatrième trophée pour la Tessinoise, qui a remporté l'argent au combiné par équipe et le petit globe du Super-G au cours de l'année qui vient de s'achever.

Les téléspectateurs ont leur mot à dire aux Sports Awards Les prix sont traditionnellement décernés dans le cadre du grand gala télévisé. Lors de l'émission du dimanche 4 janvier 2026 (à partir de 20h05 sur RTS 2), les téléspectateurs pourront participer au choix des gagnants par télévoting. La présélection des six nominés a été effectuée par les sportifs suisses de haut niveau et les médias. Le choix s'est porté sur des athlètes ayant réalisé des performances exceptionnelles entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025. Les résultats des présélections (médias et sportifs de haut niveau) comptent pour deux tiers, ceux du télévote pour un tiers. Le dimanche, les lauréats des catégories «Equipe», «Sportif paralympique», «Entraîneur» et «MVP» seront également honorés. Le plus grand talent de la relève suisse sera honoré en tant que «SRF 3 Best Talent Sport». En outre, un prix d'honneur sera décerné – à une personnalité ou à une institution qui s'est distinguée dans le sport suisse.

La concurrence est toutefois rude chez les femmes. La Valaisanne Camille Rast, championne du monde de slalom, peut également nourrir des espoirs. La cycliste Marlen Reusser (championne du monde du contre-la-montre individuel) ainsi que la vététiste Alessandra Keller (championne du monde de short-track) et la skieuse freestyle Mathilde Gremaud (championne du monde de slopestyle) seront également de la partie.

Chez les hommes, Marco Odermatt a l'occasion de triompher pour la cinquième fois consécutive. Le dominateur du cirque blanc (entre autres champion du monde de super-G et vainqueur du classement général de la Coupe du monde) se mesurera à deux coéquipiers qui peuvent également se targuer d'être champions du monde: Franjo von Allmen (descente) et Loïc Meillard (slalom). Le trio des sports d'hiver sera défié par le roi de la lutte Armon Orlik ainsi que par le nageur de haut niveau Noè Ponti (entre autres médaillé d'argent aux championnats du monde sur 50 et 100 m dauphin et trois records du monde en petit bassin) et le gymnaste artistique Noe Seifert (médaillé de bronze aux championnats du monde au concours général).

Les performances de tous les nominés dans toutes les catégories sont disponibles sur le site officiel des Sports Awards. Mais vous pouvez déjà nous dire pour qui vous comptez voter.