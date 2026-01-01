Qui sera la sportive et le sportif de l'année 2025?

C'est à nouveau l'heure du gala. Les figures emblématiques du sport suisse sortent leurs élégantes robes de soirée et leurs costumes chics et se mettent sur leur 31. Ce dimanche (20h05, RTS 2), les meilleurs athlètes de Suisse seront réunis dans le cadre des Sports Awards.
Avec Fabienne Gyr et Rainer Maria Salzgeber, c'est un duo alémanique qui a fait ses preuves qui animera le show à Zurich, mais une première pourrait avoir lieu sur scène: Ditaji Kambundji, la star de l'athlétisme, va-t-elle rafler la mise? La Bernoise a fait sensation en septembre en remportant l'or sur 100 m haies aux championnats du monde, marquant ainsi l'histoire du sport suisse. Ou est-ce plutôt Lara Gut-Behrami qui recevra à nouveau le prix? Après ses récompenses de 2023 et 2024, il s'agirait d'un triplé et d'un quatrième trophée pour la Tessinoise, qui a remporté l'argent au combiné par équipe et le petit globe du Super-G au cours de l'année qui vient de s'achever.
Les prix sont traditionnellement décernés dans le cadre du grand gala télévisé. Lors de l'émission du dimanche 4 janvier 2026 (à partir de 20h05 sur RTS 2), les téléspectateurs pourront participer au choix des gagnants par télévoting. La présélection des six nominés a été effectuée par les sportifs suisses de haut niveau et les médias.
Le choix s'est porté sur des athlètes ayant réalisé des performances exceptionnelles entre le 1er novembre 2024 et le 31 octobre 2025. Les résultats des présélections (médias et sportifs de haut niveau) comptent pour deux tiers, ceux du télévote pour un tiers.
Le dimanche, les lauréats des catégories «Equipe», «Sportif paralympique», «Entraîneur» et «MVP» seront également honorés. Le plus grand talent de la relève suisse sera honoré en tant que «SRF 3 Best Talent Sport». En outre, un prix d'honneur sera décerné – à une personnalité ou à une institution qui s'est distinguée dans le sport suisse.
La concurrence est toutefois rude chez les femmes. La Valaisanne Camille Rast, championne du monde de slalom, peut également nourrir des espoirs. La cycliste Marlen Reusser (championne du monde du contre-la-montre individuel) ainsi que la vététiste Alessandra Keller (championne du monde de short-track) et la skieuse freestyle Mathilde Gremaud (championne du monde de slopestyle) seront également de la partie.
Chez les hommes, Marco Odermatt a l'occasion de triompher pour la cinquième fois consécutive. Le dominateur du cirque blanc (entre autres champion du monde de super-G et vainqueur du classement général de la Coupe du monde) se mesurera à deux coéquipiers qui peuvent également se targuer d'être champions du monde: Franjo von Allmen (descente) et Loïc Meillard (slalom). Le trio des sports d'hiver sera défié par le roi de la lutte Armon Orlik ainsi que par le nageur de haut niveau Noè Ponti (entre autres médaillé d'argent aux championnats du monde sur 50 et 100 m dauphin et trois records du monde en petit bassin) et le gymnaste artistique Noe Seifert (médaillé de bronze aux championnats du monde au concours général).
Les performances de tous les nominés dans toutes les catégories sont disponibles sur le site officiel des Sports Awards. Mais vous pouvez déjà nous dire pour qui vous comptez voter.
Équipe de l'année
Duo Franjo von Allmen/Loïc Meillard (médaille d'or en combiné par équipe aux Mondiaux)
Equipe nationale masculine de hockey sur glace (médaille d'argent aux Mondiaux)
Equipe nationale féminine de football (quart de finale à l'Euro)
Sportif ou sportive paralympique de l'année
Catherine Debrunner (athlétisme; entre autres championne du monde sur 100, 400, 800, 1500 et 5000 m)
Marcel Hug (athlétisme; entre autres champion du monde du 5000 m)
Flurina Rigling (cyclisme; entre autres, médaille d'or aux championnats du monde de contre-la-montre et de course sur route)
Entraîneur(e) de l'année
Florian Clivaz (entre autres, médaille d'or aux Championnats du monde de haies en tant que coach de Ditaji Kambundji)
Patrick Fischer (médaille d'argent aux championnats du monde en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale masculine de hockey sur glace)
Pia Sundhage (quart de finale de l'Euro en tant qu'entraîneure de l'équipe nationale féminine de football)
MVP
Sven Andrighetto (hockey sur glace; MVP et meilleur marqueur de la Champions Hockey League, MVP et meilleur marqueur des play-off de National League, joueur IIHF de l'année)
Leonardo Genoni (hockey sur glace; MVP, meilleur gardien de but et membre de l'équipe All-Star du championnat du monde)
Lara Heini (unihockey; meilleure gardienne de but du monde)
Géraldine Reuteler (football; joueuse suisse de l'année, trois fois «Player of the match» à l'Euro)
Tabea Schmid (handball; meilleure marqueuse de la ligue danoise, handballeuse suisse de l'année)
Yann Sommer (football; finale de la Ligue des champions avec l'Inter Milan, 3e gardien de but Ballon d'Or)
SRF 3 Meilleur talent sportif
Debora Annen (bob; championne du monde des moins de 23 ans en monobob et en double, argent aux championnats du monde juniors de monobob et de double)
Henry Bernet (tennis; vainqueur junior de l'Open d'Australie)
April Fohouo (judo; championne du monde des moins de 21 ans, argent aux Européens juniors filles catégorie moins de 70kg)
