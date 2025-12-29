DE
Deux personnes décédées
Le boxeur Anthony Joshua impliqué dans un accident de la route

Le boxeur Anthony Joshua s'en est sorti avec des blessures légères lors d'un grave accident de la route dans la ville fédérale d'Ogun au Nigeria. Deux autres personnes ont perdu la vie dans la collision.
Publié: 16:43 heures
L'ancien champion du monde Anthony Joshua a été impliqué dans un accident de la route.
Photo: Anadolu via Getty Images
Pascal Keusch

Le boxeur de renommée mondiale Anthony Joshua a été impliqué ce lundi dans un accident de la route dans l’État nigérian d’Ogun. Selon les premiers éléments, le véhicule dans lequel il se trouvait serait entré en collision avec un camion à l’arrêt sur une autoroute très fréquentée. Les autorités locales poursuivent leurs investigations et les causes exactes de l’accident n’ont pas encore été établies.

D’après le magazine nigérian Punch, le Britannique, d’origine nigériane, a été légèrement blessé. Deux autres personnes ont perdu la vie sur les lieux de l’accident. Joshua se trouvait à l’arrière d’un Lexus, qui transportait au total quatre occupants.

Il y a un peu plus d’une semaine, Joshua était encore sur un ring. L’ancien champion du monde et champion olympique avait affronté à Miami l’influenceur Jake Paul, qu’il a battu par KO au sixième round. Ce combat événement, diffusé sur Netflix, aurait généré jusqu’à 200 millions de dollars de recettes. Anthony Joshua se trouve actuellement en vacances au Nigeria.

