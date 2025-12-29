Les ventes de billets pour le Mondial 2026 à Zurich et Fribourg vont bon train. À quatre mois de la manifestation, Christian Hofstetter, secrétaire général, fait le point sur les avancées du projet.

1 Organisation

L’organisation du Mondial entre dans sa dernière ligne droite. «On est dans les plans, on avance bien. On arrive dans une phase finale des aménagements», explique Christian Hofstetter, secrétaire général de la manifestation, présent à Davos. Les adaptations concernent l’ensemble de l’infrastructure: vestiaires, éclairage, câblage, mais aussi les installations nécessaires aux retransmissions en direct.

La patinoire de Fribourg va ainsi présenter «un autre look que pendant le championnat». Les emplacements des studios TV, des commentateurs et de la tribune média sont désormais définis. Les places médias habituelles, elles, seront réaffectées aux besoins des équipes, notamment pour le travail des coaches vidéo. «Le fait que la patinoire bénéficie d'un meilleur éclairage et d'un vestiaire tout neuf pour l'équipe féminine fait partie de l'héritage que nous souhaitions pour ce Mondial», précise-t-il.

2 Billetterie

Avec plus de 200’000 billets déjà vendus, l’organisation se montre satisfaite. «On est sur de bonnes bases», résume-t-il, tout en précisant que les chiffres restent légèrement inférieurs aux projections des éditions 2009 et 2020 (finalement annulée). «Mais il y a encore un travail énorme à faire. On n’est pas au bout.»

La vente du tour final débutera en janvier, avant l’ouverture de la vente des matches individuels dès février. De nouvelles opportunités sont attendues, notamment grâce aux billets actuellement bloqués par la Fédération internationale ou par les sponsors. «Il y aura encore des billets qui reviendront sur le marché, y compris pour les grandes affiches.» L’objectif reste ambitieux: «On vise entre 300’000 et 400’000 billets, selon l’évolution des différents projets.»

3 Hébergements

Côté logistique, toutes les équipes ne logeront pas dans le canton de Fribourg. Deux sélections seront basées à Marly, les autres à Berne. «Personnellement, j’aurais préféré avoir plus d’équipes dans le canton, admet Christian Hofstetter. Mais les directives de la Fédération internationale nous ont imposé de nous orienter vers Berne.»

L’essentiel reste toutefois ailleurs: «On a trouvé de bonnes solutions d’hébergement. Ce qui compte, c’est que les équipes soient satisfaites, qu’elles puissent rejoindre rapidement la BCF Arena et travailler dans de bonnes conditions.»

4 Capacité et matches complets

La capacité exacte à Fribourg n’est pas encore figée. «On part sur un chiffre entre 7500 et 7800 places vendables», précise le dirigeant. Les chiffres restent provisoires et dépendront des installations définitives, notamment des infrastructures techniques et de sponsoring placées dans les coins de la patinoire. «On verra concrètement combien de places on perd.»

Cinq matches sont déjà annoncés complets à Fribourg, dont le très attendu Canada–Suède du jour d’ouverture. «Lorsque l'on dit que le match est complet, cela signifie que la totalité du contingent de billets mis en vente a trouvé preneur. Mais il y aura encore des phases de vente.» Les rencontres de la première semaine entre les quatre meilleures équipes sont également très bien vendues. «Les quarts finales fonctionnent toujours très bien, surtout au niveau du rapport qualité-prix», détaille Christian Hofstetter, confiant d'avoir un joli succès populaire à Fribourg.

5 Fan zones et écoles

À quelques mois de l’événement, la pression laisse place à l’enthousiasme. «Ce n’est pas de la tension, c’est vraiment la joie qui commence à augmenter chaque jour», confie Christian Hofstetter. Beaucoup de travail reste à accomplir, notamment pour l’aménagement de la fan zone autour de la patinoire, sur la place du Fair-Play, où l’emplacement de l’écran géant est déjà défini.

Le projet scolaire avance également. Les 10’000 billets destinés aux enfants ont été achetés par l'Association Fribourg 2026, chargée de les répartir entre les écoles.

La fan zone officielle restera ouverte jusqu’au dernier week-end, même après la fin des matches à Fribourg. À Zurich, elle a été déplacée sur un terrain de football afin d’offrir davantage d’espace et une animation renforcée pour les supporters. Une partie de la fan zone fribourgeoise sera également montée dans la salle communale à deux pas de la patinoire afin d'offrir un abri ou de l'ombre selon la météo.